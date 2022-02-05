ملخص الشوط الأول من مباراة الأهلي ومونتيرى مونديال الاندية 2022

مباراة الأهلي اليوم، تجتمع الجماهير المصرية وخصوصا جماهير القلعة الحمراء حول مشاهد مباراة الأهلي ومونتيري اليوم في إطار بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الامارات الشقيقة، نضرب الغيابات صوفوف النادي الأهلي سواء الاصابه أو المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون.

تشكيل فريق الأهلي لمباراة اليوم

الجميع ينتظر احداث مباراة اليوم بين الاهلى ومونتيرى المكسيكى اول مباريات الأهلي فى كأس العالم للاندية، كما انة يبحث الكثير من محبى كرة القدم ومتابعة مباريات فى القنوات الناقلة المفتوحة للمباراة، يمكن لمن يرغب الان وبكل سهولة ومجانا تحميل تطبيق ستارز بلاى من خلال الهاتف المحمول من خلال تطبيق جوجل بلاى وانشاء حساب وتثبيت التطبيق ثم متابعة جميع المباريات.

يدخل الأهلي بتشكيل اجباري للمباراة ممثل في:

حراسة المرمى : علي لطفي.

خط الدفاع : محمد هاني ياسر ابراهيم محمد مغربي علي معلول

خط الوسط اليو ديانج ورامي ربيعه

خط الوسط المهاجم حسين الشحات و محمد مجدي افشة ، وأحمد عبد القادر

مهاجم طاهر محمد طاهر.

ملخص الشوط الاول من مباراة

فى بداية المباراة بداية ظاغطة من مونتيرى. فرصة خطيرة من حسين االشحات ولكن اتضح انها تسلل. فاول خطير على حدود خط 18 لصالح مونتيرى. فى الدقيقة 20 فرصة خطيرة جدا على مرمى عل لطفى تمر بجوار العارضة. فى الدقيقة ا25 فرصة خطيرة للنادى الاهلى تضيع من طاهرومازالت النتيجة تعادل سلبى. فى الدقيقة ال28 مش ممكن طاهر يضيع الهدف الاول للاهلى بعد عرضية رائعة من على معلول. فى الدقيقة 30 على لطفى تصدى لتسديدة خطيرة ويثبت اخقيتة بتواجد فى عرين النادى الاهلى. الانذار الاول لنادى الاهلى للاعب المغربى. فى الدقيقة 35 ومازال التعادل سلبى والاهلى يقدم مستوى مقبول الى الان. فى الدقيقة 37 الشحات يضيع الهدف الاول من انفراد بالمرمى. ادقيقة 40 ومازال التعادل سلبى.

انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين قدم الأهلي شوط جيد واضاع فرص محققة كانت من الممكن أن تجعل الأهلي متقدما في شوط المباراة، نتمني التوفيق للنادي الأهلي المصري في شوط المباراة الثاني.

وبذلك نكون قدمنا لكم متابعة الشوط الأول من مباراة الاهلى ومونتيرى المكسيكى اليوم.