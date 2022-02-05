رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع نتائجنا بالرقم الامتحاني 2022 بالعراق

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع نتائجنا لعام 2020/2021 بوزارة التربية والتعليم العراقي بعد الانتهاء من استقبال طلبات الطلاب للالتحاق بالجامعات المختلفة تم الإعلان عن نتائج القبول الموازن لعام 2022 برقم الامتحان نتائجنا pdf من قبل وزاره التربية والتعليم العراقية حيث شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية من قبل الطلاب والطالبات بالعراق في مختلف المحافظات في هذا الوقت الحالي وهو الحصول على رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للجامعات عبر شبكة الأنترنت وهذا من خلال الرقم الامتحاني ويتم ذلك إلكترونيا من المنزل وتم أطلاق هذا الرابط الرابط من الوزارة ليكون أحد اجراءات الأمن و الوقاية منها على سلامة الطلاب بعدم التزاحم للحد من انتشار فيروس كورونا وللتعرف على المزيد من التفاصيل أكثر تابعوا معنا تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير عن رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

رابط الاستعلام للحصول على نتائج القبول pdf لعام 2022

منذ هذه اللحظة يوجد الآف الطلاب والطالبات للوصول إلى رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي للجامعات بالعراق وهذا من خلال الموقع الذي أطلقته الوزارة للاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال الخطوات الأتية:

على الطالب التوجه مباشرة إلى موقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بالعراق. يضغط الطالب على قسم النتائج الموجود أمامه. ومن ثم يتوجب على الطالب بإدخال الاسم و الرقم الامتحاني الخاص به في المكان المخصص لذلك. وبعد يقوم الطالب بالضغط على زر عرض النتيجة. متاح للطالب طباعة الإفادة من موقع الوزارة لتقديمها فيما بعد إلى إدارة الجامعة المرشح لها.

معدلات القبول بالجامعات العراقية

إليكم أهم المعدلات والتخصصات الجامعية بالعراق المطروحة أمام الطلاب وهي كما يلي:

كلية طب الكندي 98.8.

طب بغداد 99.

كلية طب المستنصرية 50 .98.

طب النهرين 98.76.

كلية طب البصرة 99.5.

طب الزهراء 97.93.

كلية طب الموصل 98.33 .

طب الكوفة 98.33.

كلية طب تكريت 17. 98.

طب القادسية 98.33.

كلية طب الانبار 98.17.

طب العراقية 98.33.

كلية طب بابل 98.76.

كلية طب حمورابي 98.33.

طب الفلوجة 98.22.

كلية طب ني نوني 98.00.

شروط القبول الموازي

هذه الشروط والضوابط القبول الموازي على جميع التخصصات وهي كالاتي: