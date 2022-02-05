عاجل.. تجهيز الطفل ريان لإخراجه من البئر

جدة - نرمين السيد - هذا وكان الطفل المغربى ريان البالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط أول أمس الثلاثاء فى البئر التى يبلغ عمقها 60 مترًا، وتبذل فرق الإنقاذ جهودًا كبيرة منذ ما يقرب من 90 ساعة لمحاولة إنقاذه.

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