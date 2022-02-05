عاجل.. وسائل إعلام مغربية: خروج الطفل ريان أصبح وشيكا «بث مباشر»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن كافة الفرق الطبية أصبحت على أهبة الاستعداد، لمساعدة الطفل فى رحلة نقله من موقع سقوطه حتى المستشفى التى سيعالج فيها.

وسبق أن أفادت قناة "الغد"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلًا عن مصادر مغربية، أن عملية إنقاذ الطفل ريان تصل إلى مراحلها الأخيرة.