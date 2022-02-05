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تشغيل لعبة Grand Theft Auto إصدار 2022 لكافة نسخ لعبة GTA A الأصلية للهواتف

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عمر شويل - جدة تشغيل لعبة Grand Theft Auto لكافة النسخ الجديدة المتعددة من لعبة جراند ثفت أوتو . وخاصة بعد أن تم إطلاق التحديثات الخاصة بنسخ جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الرائعة بجانب نسخة لعبة . GTA Liberty City Stories كما تأتي النسخة ذات الشهرة الواسعة Grand Theft Auto: Vice city كافة تلك النسخة . قامت شركة Rockstar بتحديثات شاملة عليها كما أن كل نسخة من نسخ جراند ثفت أوتو 5 الجديدة . تتطلب بعض المواصفات لكي ما يتم تشغيل تلك النسخ علي هاتفك كذلك لكي ما يتم تشغيل أي نسخة منها بشكل صحيح . يجب أن تكون بشكل مضمون وذلك يتم عبر موقع الشركة أو أي متجر معتمد للشركة . واليوم عبر سطور المقال سنتعرف علي كيفية تشغيل GTA San Andreas للاندرويد . ولعبة فايس سيتي وليبرتي ستورز .

تشغيل لعبة Grand Theft Auto
GTA San Andreas للاندرويد

تشغيل لعبة Grand Theft Auto بتحديثاتها الجديدة

عبر موقع الشركة Rockstar يتم التعرف علي ما تم من تحديثات متعددة علي النسخ المختلفة من لعبة GTA V الأصلية . ولكن يتم البحث بشكل مكثف بشكل يومي عن النسخة الجديدة Grand Theft Auto: San Andreas . وذلك بسبب أن تلك النسخة بلغت قيمة مبيعاتها حتي الآن مليار دولار أمريكي كما أن جراند ثفت أوتو: سان أندرياس . تمتاز بالعديد من الإضافات التي تميزها عن نسخة GTA Liberty City Stories . حيث تميزت جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس بتحديثها بكميات من الأسلحة ذات الطراز الجديد . كما تحتوي علي قاعدة طائرات كبيرة بنفس القاعدة الموجودة في ولاية نيفادا الأمريكية وبزيادة . مساحة اللعبة بمساحة 35 كيلو متر مربع لكي ما تجعل تجربة اللعبة بشكل أروع وذلك بربط ثلاثة ولايات أمريكية . بتلك المسافة بشبكة طرق متصلة ببعضها .

تشغيل لعبة Grand Theft Auto عن طريق المتجر الرسمي المعتمد جوجل بلاي

  1. عن طريق حسابك الخاص بالمتجر الرسمي يتم تسجيل الدخول لكي ما يتم بدء خطوات تشغيل GTA V APK للأندرويد .
  2. كما من خلال مربع البحث علي المتجر يتم تسجيل النسخة المرغوبة سواء نسخة GTA San Andreas للاندرويد . أو نسختي GTA Liberty City Stories ، Grand Theft Auto: Vice city .
  3. كذلك من الهام جداً قبل أن يتم تشغيل وتثبيت أي نسخة يجب دفع ثمنها الذي يقارب 35 ريال سعودي .
  4. لعبة GTA V يتم تثبيتها علي هاتفك عبر الضغط علي زر تثبيت الموجود اخل متجر جوجل بلاي .
  5. كما أذا كانت الرغبة في تثبيت أي نسخة من جراند ثفت أوتو 5 علي هواتف أيفون يكون من متجر أبل ستور .

كيف يتم تثبيت GTA Liberty City Stories عبر متجر أبل ستور

تعتبر نسخة جراند يفت أوتو فايس سيتي هي النسخة الأقدم التي صدرت من شركة روك ستار . كما أن GTA Liberty City Stories تتمتع بتقنية جرافيك عالي في نسختها المحدثة . كذلك لعبة GTA V الأصلية ليبرتي سيتي تم ترقيتها بتقنية ثلاثية الأبعاد تجعل تجربة لعبة أكثر واقعية . ولكي ما يتم تثبيت جراند ثفت أوتو 5 ليبرتي سيتي علي هواتف أيفون يتم كالآتي :-

  • الاتصال بشبكة الأنترنت وتكون قوية للدخول علي متجر أبل ستور لهواتف أيفون .
  • يتم تسجيل اسم GTA Liberty City Stories في خانة البحث علي أبل ستور .
  • كما أن قيمة سعر جراند ثفت أوتو 5 ليبرتي ستورز ما يقرب من 30 ريال سعودي علي متجر أبل ستور .
  • يجب دفع ذلك الثمن ليتم البدء في تثبيت لعبة GTA V الأصلية ليبرتي ستورز .
  • بعد الخطوات السابقة يتم ضغط مربع التثبيت علي هاتف أيفون .

الخطوات الخاصة بتثبيت Grand Theft Auto: Vice city من المتجر الرسمي

كما تم ذكره في النسخ السابقة Grand Theft Auto: San Andreas وأيضاً GTA Liberty City Stories . تتبع نفس الخطوات علي المتجر الرسمي المتوافق مع هاتفك بشرط ضروري جداً . وهو دفع قيمة سعر النسخة المعروض علي المتجر لكي ما يتم السماح بتثبيت النسخة علي هاتفك .

تشغيل لعبة Grand Theft Auto لكافة النسخ المختلفة من اللعبة تم عرض التفاصيل التي يتم اتباعها عبر المتجر الرسمي . لكي ما يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas وذلك بعد أن يتم دفع سعر اللعبة علي المتجر الرسمي جوجل بلاي و أبل ستور

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