شروط التسجيل في منصة اعتماد وخطوات التسجيل

شروط التسجيل في منصة اعتماد يعتبر مشروع نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتماما خاصا، حيث سيضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل اجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات الحكومية، ويعمل على تحديث إجراءات ونماذج العمل لتعزيز فاعلية عمليات الشراء و التعاقد في ظل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لرفع مستوى الأداء والجودة وتحسين العمليات، وتعزيز انظمه الرقابة و التدقيق على عمليات الشراء، بالإضافة إلى أن المنصة تعتمد على تركيز خدمات إدارة الميزانية وفحص العروض إلكترونياً وطرح المناقصات، وذلك عبر شراء الكتيبات ومعرفة العروض المتاحة وأسواق الموافقة للوصول إلى الإنجاز بالكفاءة المطلوبة، قبل العمل على التسجيل عبر منصة اعتماد لابد من توافر شروط واجب توافرها، وتتعدد المنصات في المملكة مثل منصة جود الإسكان وغيرها.

شروط التسجيل في منصة اعتماد

تعد منصة الاعتماد الإلكترونية بمثابة اتفاقية تبرم بين كلاً المورد والموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية، وينبغي على المورد الموافقة على جميع الشروط والأحكام وفي حال مخالفة أيا منها سيعرض المورد نفسه للمساءلة القانونية

يتم تقديم المستندات المطلوبة والأوراق عبر منصة اعتماد . لابد من وجود حساب بنكي لدى المتقدم للتسجيل في منصة اعتماد . عند إنشاء الحساب تتم الموافقة على جميع الأحكام والشروط . أن تكون المعلومات والبيانات دقيقة وصحيحة في منصة اعتماد . يقدم المسجل كراسة الشروط ويسلم المسجل عروض الشركات عبر أظرف مغلقة .

خطوات التسجيل في منصة اعتماد

الدخول إلى البوابة إلكترونية للمشتريات الحكومية. ثم اختيار مستخدم جديد وتعبئة الخانات المطلوبة. تأكيد التسجيل من خلال رسالة على الايميل الخاص المسجل بالموقع. يتم أكمال عملية التسجيل وتعبئة بيانات المستندات النظامية اللازمة. بعد ذلك طباعة نموذج “التفويض” على ورق الشركة أو المؤسسة الرسمي . تصديق التفويض من الغرفة التجارية. ارسلا صورة من التفويض إلكترونياً عن طريق البوابة حتى يتم تفعيل الحساب.

خدمات منصة اعتماد

تنظيم المدفوعات:

أوامر الدفع وأوامر صرف والمطالبات المالية.

إدارة العقود والميزانية:

تبليغ الميزانية ومناقلات الميزانية وعرض الميزانية وتعزيز الميزانية.

إدارة المنافسات:

طرح الكراسات وشراء الكراسات وتقديم العروض والتقييم الفني والترسية.

إدارة المشتريات والحقوق المالية: