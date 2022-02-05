عاجل.. لحظات على إخراج الطفل ريان وفريق الإنقاذ يتولى طريق خلاصه من البئر

جدة - نرمين السيد - وكشفت صحيفة هسبريس المغربية، أن عناصر الوقاية المدنية زودت، الطفل ريان بقنينة أكسجين جديدة.

ووصلت منذ قليل سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبى خبير، بالإضافة إلى والدى الطفل المغربى ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.

هذا وكان الطفل المغربى ريان البالغ من العمر 5 سنوات، قد سقط أول أمس الثلاثاء فى البئر التى يبلغ عمقها 60 مترًا، وتبذل فرق الإنقاذ جهودًا كبيرة منذ ما يقرب من 90 ساعة لمحاولة إنقاذه.