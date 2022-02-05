عاجل- ابن عم الطفل ريان يكشف مفاجأة عن انتشاله.. وهذا موعد خروجه «بث مباشر»

جدة - نرمين السيد - قال سى إدريس ابن عم الطفل المغربى ريان، الذى سقط فى بئر عمقه 30 مترا ويقبع فيه منذ أيام، إنهم بانتظار اللحظة الحاسمة لاستخراج ريان بعد لحظات.





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