نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Results رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع نتائجنا ووزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 ، يتم الاستعلام الان عن نتائج القبول الموازي بالعراق، برقم الامتحاني pdf عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن ذلك خلال الفترة الأخيرة، حتى يتعرف الطلبة والطالبات على نتائج القبول الخاصة بهم في الجامعات العراقية، فقد أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن ظهور النتائج عبر موقعها الإلكتروني بصيغة pdf.

رابط استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني، خلال الأيام الأخيرة، بأن الاستعلام عن نتائج اختبارات القبول الموازي لطلاب الجامعات العراقية، سيتم التعرف عليها من خلال موقعها، وذلك يتم في صيغة ملف pdf، حيث اهتم عدد كبير من الطلاب والطالبات في التعرف على قبولهم في الجامعات العراقية للعام الدراسي، وفي نفس السياق أعلنت الوزارة عن قبول 24790 طالب بالجامعات العراقية، في حين أن أعداد المتقدمين بلغ أكثر من 35460 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات العراقية، وقد حرصت الوزارة على توجيه بعضا من الإرشادات إلى جميع الدوائر الحكومية الخاصة، فيما يتعلق بتصحيح أوراق الطلاب، بضرورة الاهتمام بتنسيق الدرجات الخاصة بهم، بحيث يتم الإعلان عن النتائج بشكل منسق ومرتب، على ان يتم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الموجود داخل الرابط التالي”هنا” بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني الخاص بالطالب

شروط القبول الموازي بالعراق

فيما يخص شروط القبول والتي تم تحديدها من جانب وزارة التربية والتعليم، حول قبول كليات المجموعة الطبية للطلاب هذا العام، فلابد من تحقيق ما يلي:

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ طب الكوفة : 98.33

٩_ طب تكريت : 98.17

١٠_ كلية طب القادسية : 98.33

١١_كلية طب الانبار : 98.17

١٢_كلية طب العراقية : 98.33