السعودية تعلن ضبط أكثر من 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود  

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الداخلية، فى بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفى أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التى تمت فى مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 27 يناير الماضى إلى الثانى من فبراير الجارى، أسفرت عن ضبط 13279 مخالفا.

ومن بين المضبوطين 6712 مخالفا لنظام الإقامة، و4789 مخالفا لنظام أمن الحدود، و1778 مخالفا لنظام العمل، وفقا لبيان الوزارة.

كما أعلنت الوزارة ضبط 283 شخصا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية فيما جرى ضبط 51 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وذكرت "الداخلية السعودية" أن من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ عددهم 97357 وافدا مخالفا، منهم 86561 رجلا، و10796 امرأة.

وأفادت بإحالة 86222 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و2342 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7227 مخالفا.

وحذرت الوزارة كل من يسهل دخول مخالفى نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أى مساعدة أو خدمة بأى شكل من الأشكال.

وأوضحت أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال (266 ألف دولار)، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.