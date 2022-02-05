عاجل- بث مباشر.. أنباء سارة ووالد الطفل ريان بصحبة الأمن إلى البئر

جدة - نرمين السيد - اصطحبت قوات الأمن والدرك الملكى المغربى والد الطفل ريان إلى البئر حيث مكان تواجد ابنه، وسط تكهنات واسعة بخروج الطفل سالمًا من البئر، حسبما أفاد البث المباشر لقناة "الغد" الإخبارية.





وأكدت تقارير "الغد"، أن عملية إنقاذ الطفل ريان تصل إلى مرحلتها الأخيرة، وقبل ساعة أكدت فرق الإنقاذ أن عملية الحفر تتم بوتيرة إيجابية، وأن أمامها ساعة إنقاذ الطفل من أعماق البئر. وقالت مراسلة "الغد" إن أحد عناصر فرق الحفر خرج مبتسمًا من داخل الحفرة، ثم دخل فريق من رجال الإنقاذ، ثم حضرت مجموعة أخرى لاضطحاب والد الطفل إلى البئر.

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