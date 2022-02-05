ولى عهد أبوظبى والرئيس الصينى يبحثان العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت فى بكين، مع الرئيس الصينى "شى جين بينغ"، علاقات الصداقة المتميزة وفرص تنمية التعاون الثنائى، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.





ورحب الرئيس شى وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى الصين، معربا عن سعادته بتلبيته الدعوة لحضور افتتاح ‎"دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 ببكين". واستعرض الجانبان خلال اللقاء، مجالات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين وأهم الفرص الواعدة لتطويرها خاصة فى المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين. كما تطرقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن التطورات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد والرئيس شى الحرص المشترك على العمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

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