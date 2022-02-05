التحالف العربى: سنستهدف أى تحركات على الطرق المؤدية إلى حرض

جدة - نرمين السيد - دعا المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العميد الركن تركى المالكى، اليوم السبت، المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين إلى تجنب استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة حرض، وعدم استخدامها تمامًا ابتداء من الساعة الثالثة فجرا حتى إشعار آخر.





وأشار متحدث التحالف إلى أن طرق حرض تعد ضمن منطقة العمليات، وتتم مراقبتها على مدار الساعة، مؤكدًا أنه سيتم استهداف أى تحركات على هذه الطرق. كما طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم الوجود بالقرب من هذه الطرق، حفاظا على سلامتهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

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