وأشار متحدث التحالف إلى أن طرق حرض تعد ضمن منطقة العمليات، وتتم مراقبتها على مدار الساعة، مؤكدًا أنه سيتم استهداف أى تحركات على هذه الطرق.
كما طلبت قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم الوجود بالقرب من هذه الطرق، حفاظا على سلامتهم، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى: سنستهدف أى تحركات على الطرق المؤدية إلى حرض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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