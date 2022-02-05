الصين تنتقد قرار أمريكا بتمديد الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية

جدة - نرمين السيد - انتقدت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، قرار الولايات المتحدة بتمديد فرض الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية، مؤكدة أن ذلك القرار يشوه التجارة الدولية، ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات.





وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قرر، أمس الجمعة، تمديد الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة 4 أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التى تولد الطاقة على كلا الجانبين، وهى المهيمنة بين المشاريع الأمريكية الكبيرة.

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة التجارة الصينية: "أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 على الرغم من المعارضة القوية من الأطراف المعنية فى الداخل والخارج، وهذه الإجراءات لا تساعد فى التنمية القوية للصناعة المحلية فى الولايات المتحدة، كما تشوه النظام الطبيعى للتجارة الدولية فى الخلايا الكهروضوئية باعتبارها منتج جديد للطاقة".

كما أعربت الصين عن أملها فى أن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءات ملموسة" لتسهيل التجارة الحرة فى منتجات الطاقة الجديدة، والمساهمة فى التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثا للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى.

وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية فى الصين على نحو قياسى بلغ 54.9 جيجاوات العام الماضى إلى 306.6 جيجاوات، وتهدف الصين الوصول بإجمالى قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 جيجاوات بنهاية العقد من 635 جيجاوات فى نهاية العام الماضى.