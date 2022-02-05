عاجل- بث مباشر لـ اللحظة الحاسمة.. عناصر الإنقاذ قرب الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - وكانت مصادر مغربية، أكدت أن فرق الإنقاذ ستتمكن من الوصول إلى الطفل ريان أورام فى أعماق البئر خلال ساعة فقط، إذا استمرت وتيرة الحفر كما تسرى فى الوقت الحالى، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية" عن مصادر موثوقة.

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