كورونا بالدول العربية: البحرين أكثر الإصابات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجيل 7 آلاف و273 إصابة جديدة، كما تعافى 5 آلاف و156 حالة بإجمالى 347 ألفا و11 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 1410 حالات عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفى الإمارات، سجلت وزارة الصحة 1991 إصابة جديدة بإجمالى 855 ألفا و642 حالة، و4 وفيات جديدة بإجمالى 2262 حالة، فيما تماثل 1149 حالة للشفاء بإجمالى 783 ألفا و119 حالة.

وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3 آلاف و13 إصابة جديدة، و3 وفيات، و4 آلاف و824 حالة شفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 705 آلاف و637 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و953 حالة، والشفاء إلى 662 ألفا و819 حالة.

وفى فلسطين، قالت وزيرة الصحة مى الكيلة إنه تم تسجيل 8 وفيات و3051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و7375 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافى من الفيروس بلغت 86.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفى العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و316 إصابة جديدة، و23 وفاة، وتماثل 4 آلاف و922 حالة للشفاء، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليونين و244 ألفا و610 حالات، والوفيات إلى 24 ألفا و499 حالة، والشفاء إلى مليونين و142 ألفا و122 حالة بنسبة 95.4%.