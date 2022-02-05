عاجل- روسيا: بيان واشنطن عن حظر «دويتشه فيله» يؤكد ازدواج المعايير

جدة - نرمين السيد - قالت السفارة الروسية فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، إن البيان الذى أصدره المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، بشأن اتخاذ روسيا إجراءات انتقامية حيال حظر ألمانيا لقناة روسية هو مثال على سياسة المعايير المزدوجة.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، اليوم السبت، قالت السفارة عبر موقعها الإلكترونى إن السفارة أشارت إلى أن "بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية هو مثال آخر على سياسة المعايير المزدوجة، أين كانت قيم الديمقراطية المرتفعة عندما حظرت برلين القناة الفضائية وغيرها من أشكال بث (آر تى دى إى)".

وكان المتحدث الأمريكى، برايس، كتب عبر تويتر فى وقت سابق، أن "الولايات المتحدة تدين قرار الحكومة الروسية بغلق مكتب دويتشه فيله فى موسكو"، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة "تتضامن مع دويتشه فيله وألمانيا".

وكانت الجهات المنظمة للإعلام فى ألمانيا قررت يوم الأربعاء الماضى، وقف بث لقناة "آر تى دى إى" الروسية الناطقة بالألمانية، مبررة قرارها بعدم وجود الموافقة اللازمة المتعلقة بقانون الإعلام للقناة، وأنه لم يتم تقديم طلب للحصول على هذه الموافقة.

وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الروسية قرارًا، أول أمس الخميس، بحظر بث قناة "دويتشه فيله"، كما أصدرت الوزارة أمرا بإغلاق مكتب المراسلين التابع للقناة فى موسكو، وسحب تصاريح العاملين بها.