نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس كافة المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس والاسم الترم الأول حيث يترقبها الكثير من الطلاب والطالبات من طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء أمورهم، بعد إنتهت الأعمال الامتحانية بشكل رسمي يوم الخميس من الأسبوع الماضي في كافة المحافظات المصرية.

وأعلن مدير إدارة العجوزة التعليمية، الأستاذ سيد حسين، أن إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة الجيزة الأسبوع المقبل، حيث تعمل مراكز التصحيح على سرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، مشيراً إلى أن النتائج مبشرة بشكل كبير خصوصًا في المواد التي ظهرت فيها شكوى من قبل بعض الطلاب خاصة امتحان اللغة الإنجليزية والهندسة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

ونفس الموعد حدده مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، حيث أكد على إنتهاء أعمال التصحيح خلال الأسبوع المقبل، ثم بعد ذلك تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة على موقع بوابة القاهرة التعليمية فور إعتمادها، على أن يتم تجهيز الموقع الإلكتروني لإستقبال طلبات الزوار ولا يتعرض للتوقف المفاجئ بسبب الضغط من قبل الزوار.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس في كافة المحافظات

إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات المصرية خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2022 (لم تظهر)

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة (لم تظهر)

نتيجة إعدادية المنوفية عبر موقع موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات الإعدادية برقم الجلوس (لم تظهر)

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الغربية (لم تظهر)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022 بالاسم ورقم الجلوس (لم تظهر)

نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم فقط محافظة الشرقية (لم تظهر)

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 محافظة القليوبية (لم تظهر)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة برقم الجلوس (لم تظهر)

نتيجة الاعدادية محافظة الدقهلية (لم تظهر)

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2022 بالاسم ورقم الجلوس (لم تظهر)

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2022

تجدر الإشارة إلى أن جميع المحافظات تعمل جاهدة على سرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح تمهيداً لإرسال نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية إلى السادة المحافظين من أجل القيام بإعتمادها ثم تظهر بعد ذلك بشكل رسمي على موقع البوابة الإلكترونية التابع لكل محافظة على الإنترنت.