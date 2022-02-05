جدة - نرمين السيد - وأظهر الفيديو أول لقطات للطفل يتحرك بصعوبة وإعياء شديد داخل البئر الضيقة، ثم رصدته الكاميرات يتمالك قوته ويجلس لتناول طعامه. وتواصل قوات الإنقاذ المغربية عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان الذى سقط فى البئر منذ يوم الثلاثاء الماضى، حيث أبطأت انهيارات التربة من عمليات الحفر وسط مخاوف وترقب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- فيديو تقشعر له الأبدان.. الطفل ريان يأكل ويتمسك بالحياة فى جوف البئر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.