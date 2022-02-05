نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردني نتائج الثانوية العامة التوجيهي التكميلي الأردن عبر tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع وزارة التربية والتعليم الأردني، أصبح محل بحث مكثف من قبل عشرات الآف من طلبة الثانوية الأردنية، للإستعلام الإلكتروني عن نتائج الدورة التكميلية، والتي بات الإعلان عنها قريب جداً بعد التصريحات التي خرجت على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، على أن إجراءات التدقيق والتصحيح تسير وفق المعدلات المخطط لها، رغم الظروف القاسية التي يعمل بها المدققون في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وموجة البرد القارس الذي يضرب البلاد.

وكانت الوزارة قد بدأ الاختبارات التحريرية في نهاية العام الماضي، وتحديداً يوم الخميس الموافق 2021/12/30، واستمرت حتى يوم 2022/01/22 الماضي، وسط إجراءات مشددة لمنع تفشي كورونا بين الطلاب، ونجحت الوزارة في الخروج بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان بشهادة الطلاب وأولياء أمورهم، واليوم هناك حالة من القلق والترقب الكبر من 95 ألف طالب وطالبة لمعرفة نتائجهم.

كان وزير التربية والتعليم الأردني السيد / وجيه عويس، قد أعطى توجيهاته للجان التصحيح بالتدقيق في كل مرحلة من مراحل التصحيح المتعددة، التي تمر بها النتيجة حتى يتم التأكد من دقة وصحة النتائج وقال المتحدث باسم الوزارة السيد / أحمد المساعفة، أن النتائج سوف ترفع عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردني، في الفترة من 10-12 فبراير الجاري، وسوف يتم أصدار بالموعد الرسمي للنتائج في وقت قريب عبر الحساب الرسمي للوزارة.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردني

الدخول على موقع الوزارة moe.gov.jo .

. أو الدخول المباشر على رابط نتائج توجيهي الأردن tawjihi.jo .

. حدد المرحلة التعليمية “التوجيهي التكميلي”.

سجل رقم الجلوس الخاص بك بصورة دقيقة وصحيحة.

أضغط على بحث ليتم الاستعلام وظهور النتيجة بتفاصيلها.

نتيجة الثانوية العامة الأردنية

أعلن مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم أن نتائج توجيهي الأردن هذا العام “ممتازة”، وأفضل من الأعوام السابقة مما أدخلت هذه التسريبات الطمأنينة، في نفوس الطلاب وهدت من روعهم جاء ذالك بعد رصد حالة القلق بين الطلاب من النتائج.

رابط نتائج توجيهي الأردن الدورة التكميلية

من المعروف أن وزارة التربية الأردنية تعمل على التحول الرقمي في ظل جائحة كورونا، وأعلنت أن نتائج الثانوية سوف يتم الاستعلام عنها إلكترونياً، عن طريق المواقع الرسمة للنتائج ودعت الطلاب إلي عدم الذهاب إلي المدارس للاستعلام عن النتيجة، لمنع الإصابة بالفيروس.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

قالت وزارة التربية والتعليم أن التطعيم ضروري لعودة التعليم الحضوري إلي المدارس، في ظل التزايد الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس، وقالت أنه يجب على أولياء الأمور أصطحاب أبنائهم إلي مراكز التطعيم المنتشرة في جميع المحافظات، للفئة العمرية من 12 عام حتى 17 عام للتطعيم، ولم يتحدد الموعد النهائي للعودة الحضورية حتى الآن.