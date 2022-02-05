NOW تقديم السجون للنساء 1443 وكم راتب السجون للنساء المديرية العامة للسجون وظائف 1443

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عمر شويل - جدة يسعدنا قراء موقع ثقفني الأعزاء أن نقدم بين أيديكم رابط تقديم السجون للنساء 1443، فقد ازداد البحث في الساعات الأخيرة عن موعد تقديم السجون للنساء 1443، وعن كم راتب السجون للنساء 1443، وقد أعلنت المديرية العامة للسجون وظائف 1443، عن فتح باب القبول للعنصر النسائي على رتبة جندي، ووضعت السجون الشروط والضوابط التي يجب توافرها فيمن يرغب في التسجيل، والشهادة المطلوبة لهذه الوظائف هي الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى.

وتسعى المديرية العامة للسجون إلى اختيار أفضل العناصر، لذلك وضعت شروط يجب توافرها في المتقدمات، ويتم مراجعة استمارات التسجيل الإلكترونية بواسطة لجنة مختصة، وذلك لاستبعاد من لا تنطبق عليها الشروط ومن يكون ملفها غير مكتمل، لذلك يجب قراءة الشروط بحرص شديد قبل التسجيل ورفع جميع المستندات المطلوبة حتى يتم قبول الطلب، وحتى لا تتعرض المتقدمة للاستبعاد بسبب عدم اكتمال الملف.

رابط تقديم السجون للنساء 1443

يتم المفاضلة بين المتقدمات بعد قبولهم مبدئياً عن طريق اجتيازهن للاختبارات الموضوعة، واجتياز المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات للتأكد من صحتها، لذلك من يتم قبولها مبدئياً عليها الاستعداد جيداً للمقابلة الشخصية وتحضير كافة المستندات المطلوبة والحضور في الموعد المحدد.

كم راتب السجون للنساء 1443

يختلف سلم رواتب السجون باختلاف الدرجة والمسمى الوظيفي، ويبدأ راتب جندي في السجون على الدرجة الأولى براتب 3220، بينما راتب جندي أول على نفس الدرجة يكون 3395، أما راتب عريف على الدرجة الأولى فيبدأ براتب 3765، وراتب وكيل رقيب على نفس الدرجة يبدأ 4455، بينما يصل راتب رقيب على الدرجة الأولى 5260، وراتب رقيب أول على نفس الدرجة يصل إلى 6180، فيما يصل راتب رئيس رقباء على الدرجة الأولى إلى راتب 7215، وهذا هو الراتب الأساسي بخلاف البدلات والمكافآت، وكلما زادت الدرجة زاد معها الراتب.

طريقة التقديم على وظائف السجون للنساء 1443

في البداية عليك الدخول على رابط أبشر توظيف الإلكتروني jobs.sa.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”.

قومي باختيار الكل والنقر على أيقونة “بحث” واختاري رقم الوظيفة.

بعد الإطلاع على شروط الوظيفة قومي بالنقر على أوافق على الشروط.

النقر على أيقونة “تقديم الطلب” وبعد ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح يتم النقر على أيقونة عرض وحفظ للتأكد من صحة البيانات.

آخر خطوة النقر على أيقونة “تقديم الطلب”.

مرفق فيديو يوضح طريقة التقديم للرجال وهي نفس الطريقة للنساء.

المديرية العامة للسجون وظائف 1443

شروط الوظائف:-

حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل الحاصلة على مؤهل أعلى. أن يكون المتقدمة سعودية الجنسية باستثناء من نشأت مع والدها خارج المملكة وكان ذلك بسبب خدمته للمملكة في الخارج. حسنة السير والسلوك وغير محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. لائقة طبية بحيث تكون قادرة على آداء مهام الوظيفة. اجتياز كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية. وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية. ألا تكون قد سبق لها التعيين في أي وظيفة عسكرية أو يكون قد تم فصلها لأي سبب من الأسباب. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. من حصلت على الشهادة من خارج المملكة عليها التوجه لوزارة التعليم لاعتمادها ومعادلة الشهادة.

موعد تقديم السجون 1443

يبدأ التقديم يوم السبت بتاريخ 04\07\1443 الموافق 05\02\2022 في العاشرة صباحاً، وينتهي التسجيل يوم الخميس بتاريخ 09\07\1443 الموافق 10\02\2022.

تعليمات يجب الالتزام بها عند التسجيل