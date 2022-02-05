عاجل- مصدر مسؤول يكشف سر تأخر إنقاذ الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - وكشف مصدر مغربى مسؤول، فى تصريحات له، السبب وراء تأخر عملية الوصول إلى الطفل وإتمام عملية إنقاذه، موضحا أن صخرة صغيرة تسببت فى تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان.
وقال المصدر: "الصخرة توجد فى عمق النفق الذى تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وتطلب هدمها 3 ساعات".
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