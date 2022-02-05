24 قتيلا.. ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين

47 شخصا هم ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية اليوم السبت.
وقالت الوزارة إن حصيلة ضحايا الكوكايين المغشوش في الأرجنتين ارتفعت إلى 24 قتيلا، فيما لا يزال 23 شخصا آخرين في المستشفى في منطقة بوينس أيريس.
وجاء في بيان وزارة الصحة أن شخصا أدخل المستشفى، من بين من تعاطوا الكوكايين المغشوش، توفي لاحقا بسبب نقص في وظائف الجهاز التنفسي، فيما كانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 23 شخصا للسبب نفسه.
وأشار المصدر نفسه إلى أن 8 مرضى لا يزالون موصولين إلى أجهزة تنفس، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وقد استهلك الضحايا جرعات من الكوكايين كانوا قد اشتروها من نقطة بيع في ضاحية "لوما إيرموسا"، على بعد 40 كيلومترا من وسط العاصمة بوينس أيرس.
وأفادت فرانس برس بأنه تم إيقاف 13 شخصا خلال عمليات متفرقة للشرطة منذ بدء هذه الأزمة، مشيرة إلى أنه سيتم استجوابهم من قبل قضاة في إطار تحقيق حول مصدر الكوكايين القاتل على ما أفادت مصادر قضائية أوردتها وكالة "تيلام" العامة للأنباء.
وبين الموقوفين زعيم معروف لشبكة محلية للاتجار بالمخدرات في شمال غربي العاصمة الأرجنتينية يلقب "إل بايسا"، أي "الفلاح"، غير أنه لم يتأكد حتى الآن أي رابط بين المشتبه فيه هذا والكوكايين المغشوش.
ولم تحدد بعد المادة التي مزجت بالكوكايين في المختبر لكن السلطات تظن أنها أحد مشتقات مادة أفيونية.
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