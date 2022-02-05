نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعاقد الرسمي الحكومي عبر منصة اعتماد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المالية ، من خلال السيد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية السعودية، وفي حضور السيد المهندس عبدالله بن عامر السواحه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يدشنان خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد ، لتقديم خدمة التعاقد الرسمي الحكومي عبر منصة اعتماد الإلكترونية ، وتهدف المنصة الرقمية إلي أتمتة نماذج العقود وتوقيعها بطريقة رقمية من خلال المنصة ، ويأتي ذلك في إطار حرص كافة مؤسسات الدولة علي تطبيق التحول الرقمي والتحديث المستمر للأنظمة بما يواكب أفضل المعايير العالمية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي رؤية وأهداف منصة اعتماد ، وطريقة التسجيل في المنصة بالخطوات ، وفي ذات الإطار يمكنكم التعرف علي طريقة التسجيل في منصة قوي من وزارة الموارد البشرية عبر موقعنا ثقفني.

التعاقد الرسمي الحكومي عبر منصة اعتماد

تطرح الجهات الحكومية السعودية الكثير من المناقصات علي مستوي المشتريات والتوريدات والمشاريع للمقاولين عبر منصة اعتماد الرقمية الجديدة :

نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني من أهم أساسيات الحكومة الإلكترونية.

يضمن هذا المشروع توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات.

كذلك يدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين و سهولة الإجراءات للموردين.

يساعد في الوصول إلي اكبر شريحة من الموردين والمتعاقدين مما ينعكس إيجاباً في اتجاه زيادة روح التنافس والجودة.

توفير وتسهيل خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد.

رؤية ورسالة المنصة اعتماد

تتمثل رؤية وزارة المالية السعودية في تكوين النموذج الوطني ، بشكل متقدم وبمستوي عالمي.

وتتطلع إلي تحقيق أعلي معدلات التنافسية بما يحقق ريادة في اتجاه التوريدات الحكومية الإلكترونية علي المستوي العالمي.

ورسالة لوزارة من خلال المنصة هي : الوصول إلي مستوي الرضي لدي الجهات الحكومية والمتعاقدين.

بالاضافة إلي توفير بيئة رقمية للتعامل في عمليات التوريدات وتطبيق اللوائح بصورة أوتوماتيكية ، ودون تقصير.

والفيديو التالي يقدم دورة تدريبية للاستفادة من جميع خدمات منصة اعتماد :

أهداف منصة اعتماد

تتطلع وزارة المالية إلي تحقيق مجموعة من الأهداف عبر منصة المشتريات الرقمية اعتماد وهي :



التحول الرقمي في نظام المناقصات الحكومية والمنافسات.

ضبط وتحقيق نظام موحد في كافة عمليات الشراء الحكومي علي مستوي جميع الجهات.

تطوير وتحديث الخطوات الخاصة بنماذج العمل.

رفع كفاءة وفاعلية عمليات الشراء والتعاقد.

زيادة وتحسين مستوي الجودة في أداء العمليات.

دعم الرقابة والتدقيق في عمليات الشراء.

توفير الوقت والجهد المبذولين في العمليات التعاقدية والشرائية بما ينعكس إيجاباً علي العائد.

تحقيق مستوي أعلي من الشفافية والعدالة والمساهمة القصوى في مكافحة الفساد المالي والإداري.

مردود قوي في استخدام التعاملات الرقمية بين الجهات الحكومية المختلفة.

الربط الرقمي والمعلوماتي الدائم بين كافة القطاعات والأجهزة الخاصة والحكومية.

طريقة التسجيل في منصة اعتماد

يمكن لأصحاب العقود أو الراغبين في التعامل علي المناقصات الخاصة بالمشتريات الحكومية التسجيل علي منصة اعتماد بالخطوات التالية :

أولاً نتجه إلي صفحة تسجيل ملف مورد لا يملك سجل تجاري. نقوم بتعبئة واختيار البيانات التالية : اسم المنشأة.

النشاط الأساسي.

وصف النشاط.

نوع المنشأة ( شركة – مؤسسة – أخرى ).

نحتار جنسية مالك المنشأة.

اختيار الدولة.

البريد الإلكتروني. نقوم بعد ذلك بتحديد نوع الكيان : إما مستثمر أجنبي أو رخصة مزاولة مهنة. نقوم بتعبئة بيانات العنوان والاتصال التالية : المدينة.

الموقع الإلكتروني.

رقم الهاتف. تحويله الهاتف.

الفاكس. تحويله الفاكس.

صندوق البريد.

الرمز البريدي.

الإجراءات. رفع المرفقات التالية ، أو المتاح منها : نقوم بعدها بإرفاق كافة المرفقات الداعمة للبيانات المسجلة.

إن كان لديك شهادة انتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين تقوم برفعها.

أو شهادة انتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين.

كذلك شهادة من هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

أيضاً رخصة محاماة. تحديد وإضافة أي من الأنشطة الإضافية الأخري. ملئ بيانات المفوض : الاسم الأول.

اسم الأب.

اسم الجد.

الاسم الأخير.

رقم الهوية .

رقم الجواز.

تاريخ الميلاد ميلادي.

الجنسية.

البريد الإلكتروني.

المسمى الوظيفي.

رقم الهاتف.

رمز اتصال الدولة.

رقم الجوال.

رمز اتصال الدولة. التأشير علي المربع بجوار العبارة التالية ” أقر بأنني اطلعت على اتفاقية الاستخدام وسياسات الخصوصية وأوافق عليها”. أخيراً تضغط علي أيقونة حفظ أسفل يسار الصفحة لإتمام عملية التسجيل.

سيتم مراجعة البيانات الخاصة بك والتواصل معك وتفعيل الحساب لتسطيع مزاولة نشاطك عبر المنصة.

والمرفق التالي يوضح طريقة تسجيل الدخول في منصة اعتماد: