الهريسة الاسكندراني بالمكسرات وطريقة عملها في المنزل خطوة بخطوة

تعد البسبوسة من أسهل الحلويات صنعًا كما أنه لها مذاق رائع جدًا، ويحبها الجميع وتوجد في جميع محلات الحلويات بأشكال مختلفة وأطعم عديدة وتناسب جميع الأذواق كما أن الهريسة الاسكندراني من أشهى أنواع الهريسة ولأن الأمهات تحرص دائما على صنع كل ما هو لذيذ وشهي لأسرتها ودائمة البحث عن كافة الطرق ومعرفة كيفية عمل جميع أنواع الحلويات فسوف نشرح لكم باستفاضة طريقة عمل الهريسة في المنزل بكل سهولة وبمكونات موجودة في كل منزل وذلك بأسهل الطرق وأيسرها في مقالنا التالي عبر موقعنا الرائع ثقفني.

مكونات عمل الهريسة الاسكندراني

3 أكواب من دقيق السميد

¾ كوب من الدقيق الأبيض

½ كوب من جوز الهند الناعم

¾ كوب من اللبن الدافئ

½ كوب من السمنة

ملعقة شاي صغيرة من الفانيليا

نصف ملعقة طعام كبيرة من عسل الجلوكوز

مكونات الحشو

زبيب

جوز هند

½ كوب من المكسرات المشكلة

2 ملعقة من عسل الجلوكوز

مكونات عمل الشربات

2 كوب من السكر

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ليمونة

طريقة تحضير الهريسة الإسكندراني

نقوم بخلط جميع المكونات الجافة مع بعضها جيدًا

نقوم بإضافة السمنة حسب حرارة المطبخ دون الحاجة لوضعها في الثلاجة

نعمل على بس السمنة مع المكونات الجافة

نقوم بإذابة العسل مع اللبن الدافئ لنستخدمه في عملية العجن

يجب أن نحصل على عجينة متماسكة وثقيلة إلى حد ما

في صينية مدهونة بالسمن نقوم بتوزيع نصف العجينة ثم توزع الحشو ومن ثم نقوم بصب عسل الجلوكوز

نقوم بتغطية الحشو بباقي العجينة ونضعها في فرن ساخن على درجة حرارة 180

بعد تمام نضجها نخرجها من الفرن ثم نضيف لها الشربات البارد مباشرة

أصبحت جاهزة للتقديم، تقدم مع اللبن للفطار لأطفالك وبألف هنا وشفا.

طريقة عمل الشربات