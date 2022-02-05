تحديث ببجي الجديد.. أهم 12 أضافه في التحديث 1.8 ببجي موبايل PUBG NEW UPDATE 1.8

يبحث المهتمين بالألعاب الإلكترونية عن تحديث ببجي الجديد، حيث أن لعبة ببجي من أكثر الألعاب التي يلعبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار وذلك على مستوى العالم، وقد تم إصدار التحديثات الجديدة للعبة في العام الحالي وذلك بوضع الكثير من الاختيارات باللعبة، والعمل على تحسينها، وتم ذلك بعد تجربة التحديث على عدد من لاعبي اللعبة وعددهم أربع وستون لاعباً.

تحديث ببجي الجديد

تم وضع تحديثات جديدة للعبة ببجي، والذي جاء فيه التحديثات التالية:

وضع في التحديث الجديد للعبة ببجي موبايل قنبلة دخانية.

وقت كل مغامرة في التحديث الجديد للعام الحالي أصبح ستين ثانية.

تم إضافة طائرة هليكوبتر للتحديث.

المستوى الثاني للعبة أصبح به معدات تحولية حيث تم تطويرها.

تم وضع مكبس لنجده متصلاً بالمعدات، ولكن هذا النوع من المعدات في التحديث الحالي لا يمكنه إضافة أي مرفقات أو تعديلها.

أصبح في اللعبة عربات متصلة بدواب لتجرها هذه العربات تحتوي على أماكن خاصة لوضع المعدات المستحدثة باللعبة.

الإقلال من زمن تحديث L85A3 في اللعبة.

يحصل اللاعب الذي يقوم بتحديث لعبة ببجي على حقيبة ظهر خاصة.

وجود معدات جديدة تم استحداثها بخلاف التي تم ذكرها والتي توضع بالحقيبة.

لاعب لعبة ببجي الذي قام بتحديث اللعبة بنسخة العام الحالي سيجد مكافآت مختلفة والتي سيجدها خلال اللعبة.

تم إصدار قناع داخل اللعبة خاص بتحديث العام الحالي.

بعد تحديث اللعبة سيتم الحصول على قطع فضية عددها 400 قطعة.

تحديث ببجي نيو ستيت

يمكنك تحديث لعبة ببجي إذا كنت تمتلك اللعبة الأصلية أو النسخة الأولية للعبة ببجي موبايل، وإليك طريقة الحصول على التحديث الجديد فقط عليك إتباع الخطوات الآتية:

اذهب إلى متجر الألعاب بجهازك المحمول.

في مكان عدسة البحث قم بكتابة اسم اللعبة.

قم بتحديث اللعبة من خلال الضغط على كلمة تحديث اللعبة بعد مرور القليل من الوقت ستجد النسخة المحدثة.

في نهاية هذا المقال فقد قمنا بعرض تحديث ببجي الجديد، والذي تم اختباره والتأكد من جودته من خلال مجموعة لاعبين وعددهم ستة وأربعون لاعباً، كما عرضنا التحديثات الجديدة الخاصة باللعبة حيث السلاح الجديد، والأسلحة التي تم تطويرها، و قمنا بعرض كيفية تحديث اللعبة.