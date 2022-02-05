نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي شهر فبراير 1443 وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثرت تساؤلات المواطنين في المملكة العربية السعودية عن ميعاد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر فبراير 1443 هـ، بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن نظام الضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة العربية السعودية، من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية بداية من يوم 20 نوفمبر 2021، وذلك حتى يتم تلبية طلبات مستحقي ومستفيدي الدعم للضمان الاجتماعي، ذلك بالإضافة إلى سهولة تسجيل المتقدم بياناته الشخصية للحصول على مميزات الدعم من الفئة المستحقة ضمن دفعة الضمان الاجتماعي خلال الشهر الحالي والشهور القادمة، وتمتاز منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإمكانية الاستعلام من أجل معرفة نتائج الاستحقاق وموعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد الخاص بالفئة المستفيدة للضمان الاجتماعي المطور 1443.

مواعيد صرف معاش الضمان الاجتماعي 1443

يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في مواعيد محدد من قِبل الوزارة وذلك في شهر رجب يوم الأربعاء الموافق 2 رجب 1443هـ، وأيضاً يتم صرف الضمان الاجتماعي في شهر شعبان يوم الخميس الموافق 30 شعبان 1443هـ، وموعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر رمضان يوم الاثنين الموافق 3 رمضان 1443هـ، يتم صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر شوال يوم الاثنين الموافق 1 من شوال 1443 هـ، ميعاد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر ذي القعدة يوم الثلاثاء الموافق 1 من ذي القعدة 1443هـ.

خطوات الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي

يمكن للمواطن السعودي المُستفيد من معاش الضمان الاجتماعي 1443 من الاستعلام بسهولة عن موعد الصرف والتسجيل وذلك من خطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى الصفحة الرسمية وزارة الموارد البشرية.

اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية، والنقر على أيقونة خدمة الضمان الاجتماعي.

تسجيل البيانات الشخصية رقم الهوية والرقم السري.

النقر على أيقونة استعلام موعد نزول الدفعة من خدمات الموقع.

استكمال البيانات وإدخال رقم السجل المدني.

تسجيل بيانات رقم الضمان الاجتماعي ورمز التحقق.

الضغط على عرض النتيجة، لكي تظهر نتيجة الاستعلام.

آلية نتائج الضمان الاجتماعي 1443

يتم الاستعلام عن نتائج الدفعات من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ذلك من خلال تسجيل كافة البيانات في الخانات المطلوبة ثم النقر على استعلام عن نتائج الضمان الاجتماعي، ذلك بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان وحصول المستفيد من المواطنين المقيمين داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمعاش الدعم الاجتماعي من وزارة الموارد البشرية.