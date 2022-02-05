بايدن يمدد فرض رسوم جمركية على الألواح الشمسية

وكانت هذه الرسوم الإضافية بمثابة بداية لسلسلة من الإجراءات الحمائية التى أدت إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومع شركائهما التجاريين الرئيسيين.
وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال بايدن: "أعتقد أن تمديدًا لهذا الإجراء الوقائى سيؤدى إلى فوائد اقتصادية واجتماعية أكثر مما سينتج عنه من تكاليف".
وبلغت الرسوم الجمركية الأمريكية على الألواح الشمسية فى البداية 30% فى السنة الأولى قبل أن تنخفض بمقدار 5 نقاط مئوية كل عام على مدى 4 سنوات، وكان مقررًا أن تنتهى مدة الرسوم هذا الأسبوع، لكن الكثير من الشركات المصنعة الأمريكية طلبت تمديدها بحجة أنها لا تزال ضرورية لدعم الصناعة الوطنية التى استطاعت استعادة قوتها فى مواجهة المنافسة الأجنبية.
وتعتزم إدارة بايدن أيضا تعزيز الإنتاج المحلى، وفى الوقت نفسه تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وفى المقابل قررت إدارة بايدن مضاعفة كمية الألواح الشمسية التى يمكن أن تدخل البلاد دون رسوم جمركية، وأعلنت أنها ستبدأ محادثات مع كندا والمكسيك للنظر فى زيادة الواردات من هذين الشريكين.
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