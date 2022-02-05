المرحلة الثانية من الحفر اقتربت من النهاية.. تطور جديد فى إنقاذ الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة العربية، أكد المسؤول أنه لا جديد الآن بخصوص الحالة الصحية للطفل ريان ذى الخمس سنوات والذى أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام ونشرات الأخبار.

كما أوضح من موقع الحادث، أن المرحلة الثانية من عملية الحفر لإنقاذ الصغير شارفت على نهايتها، مؤكداً أن المعنيين باتوا يسابقون الزمن لإنقاذ الطفل.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ تسير على قدم وساق، مؤكدا أن عملية الحفر لإنقاذ ريان شارفت على نهايتها.

يذكر أن الطفل المغربى ريان أورام دخل يومه الخامس دون طعام أو شراب فى ظلمات البئر السحيقة، بينما تتواصل جهود إنقاذه بدخول المزيد من عناصر الإنقاذ إلى النفق قرب موقع الصغير، لكن وقوع انهيارات جزئية أثارت المخاوف.