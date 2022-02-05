36 ألف إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

وسجلت كوريا الجنوبية 36362 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 36162 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 971018، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وقد حذرت السلطات من أن عطلة السنة القمرية الجديدة التى استمرت ثلاثة أيام وانتهت يوم الأربعاء الماضي، يمكن أن تتسبب فى زيادة حالات الإصابة إلى مستويات غير مسبوقة فى الأسابيع المقبلة، مع إمكانية وصول الإصابات اليومية إلى 100 ألف إصابة.
كما سجلت كوريا الجنوبية 22 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6858 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وكانت كوريا الجنوبية قد قررت أمس الجمعة تمديد قيود التباعد الاجتماعى الحالية لمدة أسبوعين إضافيين حتى 20 فبراير الجاري، والتى تنص على حظر تجمع أكثر من 6 أشخاص فى التجمعات الخاصة وإغلاق المتاجر والشركات فى الساعة 9 مساء.
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