اسعار مكيفات الطاقة الشمسية في السعودية تعلن عنها بعض الشركات في السعودية. حيث أصبحت البيئة في خطر دائم من الاحتباس الحراري. والذي ينتج بشكل أساسي عن انبعاثات الدخان من عوادم السيارات والمصانع ومحطات الطاقة الحرارية . بالإضافة إلى تكلفة الطاقة التي توفرها المنتجات البترولية بشكل عام، مما دفع أصحاب الشركات إلى البحث عن بديل لهذه الطاقة. وكانت هذه طاقة شمسية متجددة وهي بديل جيد. وعلى هذا سنذكر بعض من هذه المنتجات التي تعمل بالطاقة الشمسية أنواعها وأسعارها وكل ما تحتاجه.

اسعار مكيفات الطاقة الشمسية في السعودية

يمكننا أن نقوم بالتعرف على الكثير من اسعار مكيفات الطاقة الشمسية في السعودية. وذلك من خلال النقاط التالية:

في البداية، تتراوح أسعار المكيفات التي تعمل بالطاقة الشمسية في السعودية من 10.000 إلى 37.000 ريال.

كما قد يعود فرق السعر هذا إلى حجم التكييف وتبريده، وكمية الطاقة اللازمة لتشغيله.

إلى جانب أدوات الطاقة الأكثر كثافة في استخدام الطاقة، لأننا نبحث دائمًا عن طرق لتوفير الكهرباء. ومن و من جانب آخر، الطاقة الشمسية هي الحل الأمثل لك، لأنها بالإضافة إلى توفير الطاقة. فهي أيضًا تحمي البيئة من الانبعاثات السامة من محطات توليد الطاقة الغازية.

أنواع المكيفات الشمسية

يمكننا الآن التعرف على كل من اسعار مكيفات الطاقة الشمسية في السعودية بالنسبة لكل نوع من المكيفات المحمولة. حيث يكون من بينها كل من:

مكيف هواء محمول يعمل بالطاقة الشمسية

وهو مكيف هواء صغير يمكننا الحصول عليه معنا أينما كانت وجهتنا ويعمل بالطاقة الشمسية.

حيث أنه لا حاجة إلى مصدر طاقة آخر.

كما أنه من منتجات شركة “جينيرك”.

بالإضافة إلى أن السعر مضافا إليه ضريبة القيمة المضافة هو 120 ريالا فقط.

مكيف السيارة بالطاقة الشمسية

مكيف مع مراوح تبريد يمكن تركيبه في اي سيارة.

بالإضافة إلى أن المراوح موجودة في مقدمة التكييف وفي الخلف الخلايا الشمسية التي تزود التكييف بالكهرباء.

كما أنه هادئ ولا يصدر ضوضاء داخل التكييف.

والجدير بالذكر، أن المقصورة من انتاج شركة SY.

إلى جانب ذلك، يكون سعرها يشمل دفعة مقدمة لرسوم الاستيراد 111 ريال فقط.

مروحة تبريد السيارة

في البداية، هي مروحة تبريد يتم تركيبها في أي مقصورة سيارة وتعمل بالطاقة الشمسية دون الحاجة إلى مصدر كهربائي آخر.

كما يتميز هذا المنتج بكونها مزودة بمروحتين بدلاً من مروحة واحدة.

ومن جانب آخر، يمتاز بقوة تحريك الهواء للتهوية وسعره مع ضريبة القيمة المضافة 79 ريالا فقط.

مكيفات حائط التي تعمل بالطاقة الشمسية

الجدير بالذكر، كل ما تتطلبه مكيفات الحائط هو السعة العالية للطاقة الشمسية.

لذلك لا نرى مكيف هواء حائط يعمل فقط بالطاقة الشمسية في الليل.

وفي الختام، نكون ذكرنا أهم الانواع واسعار مكيفات الطاقة الشمسية في السعودية. حيث يتمكن المواطن من الحصول على المكيف المناسب له.