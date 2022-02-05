تقديم السجون وظائف نساء 1443 عبر أبشر توظيف وشروط القبول والتسجيل

تبدأ اليوم بوابة أبشر توظيف، استقبال طلبات تقديم السجون وظائف نساء 1443 التي تم الإعلان عنها منذ ساعات، من خلال ما نشرته المديرية العامة للسجون وعدد من المواقع الرسمية، وسيتم فتح بوابة القبول والتسجيل للعنصر النسائي بداية من صباح السبت 4 من شخر رجب 1443، ويستمر التسجيل في منصة التوظيف الإلكتروني حتى يوم الخميس القادم، وسنتعرف على شروط القبول والتسجيل التي تم وضعها بمعرفة الإدارة العامة للقبول المركزي التي تشرف على إعلانات التوظيف في قطاعات وزارة الداخلية السعودية.

رابط تقديم السجون للنساء رتبة جندي 1443

سيتم فتح رابط تقديم السجون للنساء على رتبة جندي لوظائف العام الحالي 1443، وسيكون التقديم على الوظائف إلكترونياً من خلال منصة أبشر توظيف، حيث أنها هي الموقع الرسني لقبول طلب الالتحاق لوظائف القطاعات العسكرية في وزارة الداخلية ويكون ذلك من خلال بعض الخطوات:

التسجيل في منصة أبشر التوظيف.

التسجيل لكلمة المرور واسم المستخدم.

اختيار أيقونة الوظائف ومنها سيظهر رابط التسجيل في وظائف المديرية العامة للسجون التي هي متاحة من صباح السبت 4/ 7/ 1443 .

تظهر الشروط الخاصة بالإعلان

يتم فتح نموذج تعبئة المعلومات الشخصية والمؤهل العلمي ورفع المستندات الخاصة بالوثائق المطلوبة.

منصة أبشر التوظيف

يتم الدخول على موقع وزارة الداخلية منصة التوظيف أبشر من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بها، واستعراض الإعلانات الوظيفية، والبدء في التسجيل من تاريخ الإعلان عن مدة استقبال الطلبات والتي تحدد ساعة فتح الرابط وساعة الغلق في نهاية تاريخ التقديم، حتى يستطيع كل من يريد خوض المنافسة على الالتحاق تعبئة بياناته في وقت مناسب.

شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون