عاصفة أمريكا الشتوية.. انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع .poweroutage.us، فهناك أكثر من 138000 عميل بدون كهرباء فى ولاية تينيسي، وخاصة فى مدينة ممفيس، فى وقت مبكر من اليوم الجمعة.
وأعلنت عدة ولايات حالات الطوارئ، حيث تساقطت الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة على أجزاء كبيرة من البلاد، وواجهت بعض المناطق تراكمات جليدية ضارة.
هذا وتسببت العواصف الرعدية فى حدوث أعاصير فى ولاية ألاباما يوم أمس الخميس، مما أسفر عن مصرع امراة وإصابة ثمانية، ثلاثة منهم فى حالة خطيرة فى مقاطعة هيل بشمال الولاية.
هذا وقد تم إلغاء حوالى 4700 رحلة طيران كانت مقررة ليوم الخميس فى مطار دالاس فورت الدولي، أحد أكثر المحاور ازدحاما فى البلاد، وأعيد افتتاح مدرج واحد فقط بعد الظهر.
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