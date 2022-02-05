المساعدات المقطوعة 1443 برقم السجل واقتراب موعد تحديد الإيداع النقدي بالحسابات المصرفية لمستفيدي الضمان المطور 1443، حيث يقوم المسجلين بالمساعدة المقطوعة بالأعوام الماضية، والذي استفادوا من صرفها من قبل، بتحديث البيانات والتسجيل على رابط الضمان المطور الذي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بينما يقوم المسجلين الأحدث بمنصة الدعم والحماية وقاموا بصرف رواتب الضمان بالدخول والتسجيل لطلب المساعدة المقطوعة عبر الرابط المخصص لها كما أعلنت الوزارة على الموقع الرسمي؟.

“بالمدني” المساعدات المقطوعة (رجب 1443) برقم السجل hrsd.gov.sa الاستعلام والتسجيل

استفا مسجلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من صرف رواتب الضمان ويكون من حقهم أيضا التسجيل في طلبات مقطوعة الضمان الاجتماعي، وقد اعتادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل على صرفها للمستفيدين بنفس شروط رواتب الضمان الاجتماعي، وكانت تصرف لهم حسب حاجة الفرد والاسرة وبعد الدراسة المعمقة للاستحقاق مرة أو مرتين في كل عام، وقد انقطعت الأخبار عن مواعيد الصرف لها لمدة عامين مضوا بينما استمرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحديث بيانات المستفيدين.

أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي (رجب 1443)

عن أخر الأخبار الصادرة من الوزارة عبر المنصة الرسمية لها على تويتر، أعلنت تحديث بيانات الضمان الاجتماعي ليتم الانتقال على رابط الضمان المطور، ويكون مستفيدي المساعدة المقطوعة هم نفس مستفيدي الضمان ويكون من حقهم التسجيل، وقد أعلن موقع الاستعلام عن المساعدات ضرورة الدخول والتسجيل من جديد وتحديث بيانات طلب المقطوعة على منصة الدعم والحماية للضمان المطور، ولم تحدد الوزارة موعد نزول مبالغ المقطوعة، ويتوقع المراقبين أن يتم الإعلان عنها في رمضان 1443.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان “بعد التحديث”

الشروط القديمة للاستحقاق وهي الاحتياج وعدم القدرة على الوفاء بكافة مصروفات المواطنين، وخاصة رب الاسرة.

أن يكون الدخل الشهري لا يزيد عن 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد، بالنظام الجديد للضمان.

إثبات الاستقلالية للأرامل والمطلقات والمهجورات ليكون التسجيل صحيحا.

عدم السكن بإحدى دور الإيواء أو الرعاية الاجتماعية وكذلك السجون.

لا يكون الراغب في الحصول على المعاش يسافر لأوقات متقاربة خارج أراضي المملكة.

ألا يكون المسجل له أملاك أو عقارات عالية القيمة.

يكون للمتلاعبين في البيانات أو شروط الاستحقاق أو الاستقلالية عقوبات خاصة في القانون الجديد.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1443 برقم السجل