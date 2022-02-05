تحويل فلوس من تطبيق الراجحي .. تعرف على الشروط والرسوم

نقدم طريقة تحويل فلوس من تطبيق الراجحي عبر الهاتف الجوال، حيث يقدم بنك الراجحي خدمات مصرفية إلكترونية متعددة للعملاء، كما نقدم طريقة إضافة مستفيد محلي في مصرف الرجحي، وطريقة التحويل السريع، وغيرها من الخدمات التي يقدمها المصرف لعملائه.

كيفية تحويل فلوس من تطبيق الراجحي

يستطيع عملاء بنك الراجحي إتباع بعض الخطوات البسيطة من أجل تحويل الأموال عبر التطبيق، والتي تتمثل فيما يلي:

أولاً، يتم تحميل تطبيق الراجحي على الهاتف الجوال. ثم يتم فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام الاسم ورقم المرور. من ثم يتم إدخال رمز التفعيل المرسل من بنك الراجحي على رقم الجوال المسجل من قبل على أبشر. بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على الثلاثة خطوط البيضاء الموجودة أعلى يمين التطبيق. بعدها يتم النقر على خيار التحويل من القائمة الجانبية المنسدلة. ثم النقر على تحويل إلى مستفيد من قائمة خيارات التحويلات. بعدها يتم اختيار مستفيد مصرف الراجحي. من ثم يتم النقر على موافق وإدخال مبلغ الحوالة المالية. وأخيرًا النقر على كلمة التالي، حيث يظهر نموذج التحويل على الشاشة. بعد التأكد من صحة نموذج الحوالة، يتم النقر على تأكيد، حيث يتلقى العميل رسالة عبر الهاتف تتضمن رمز تفعيل. ثم يقوم العميل بإدخال رمز التفعيل وبذلك تتم عملية التحويل بنجاح.

كيفية إضافة مستفيد محلي في الراجحي

يمكن لعملاء بنك الراجحي إضافة مستفيد محلي من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً يتم تحميل التطبيق على الجوال وتثبيته، ثم فتحه. ثم يتم الضغط على قائمة الخيارات الرئيسية والنقر على التحويل. من ثم النقر على خيار إضافة مستفيد. بعدها يقوم المستخدم باختيار نوع المستفيد، حيث يقوم بالنقر على مستفيد بنك محلي. ثم يتم إضافة البيانات الخاصة بالمستفيد والتي تشمل المعلومات البنكية مثل الآيبان المؤلف من 14 رقم ويبدأ بـ SA، اسم البنك، اسم المستفيد الأول والثاني. بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات، يتم النقر على التالي. يتلقى العميل رسالة تتضمن رمز تأكيدي عبر رقم جواله المسجل مسبقًا في أبشر. من ثم يقوم بإدخال رمز التفعيل والنقر على اتصل بي. وأخيرًا يتلقى العميل اتصال من المتحدث الآلي لبنك الراجحي، حيث يتم الرد على الاتصال والنقر على رقم 1، وبذلك تتم عملية تفعيل المستفيد بنجاح.

طريقة تحويل فلوس من تطبيق الراجحي .. التحويل السريع

تقدم مؤسسة النقد السعودية خدمة التحويل السريع بين البنوك السعودية في مدة لا تتعدى بضع دقائق، وذلك عبر إتباع الخطوات الآتية:

أولاً يقوم المستخدم بفتح تطبيق الراجحي على الجوال. ثم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور. من ثم يتم النقر على الشرائط الثلاثة الصغيرة الموجودة أعلى يمين التطبيق. ثم الضغط على خيار تحويل من القائمة المنسدلة، ثم الضغط على إعدادات التحويل. ثم النقر على خيار إدارة المعرفات البديلة. من ثم يتم النقر على خيار ربط الحساب برقم الجوال للتحويل السريع. بعدها يتم التحويل السريع بين رقم جوال مرسل الحوالة ورقم جوال مستقبل الحوالة. ثم إضافة جوال جديد لإتمام عملية التحويل، وإدخال رقم جوال العميل. بعد ذلك يتم النقر على كلمة “حفظ”، وإدخال رمز التفعيل المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر. وفي النهاية يعود العميل إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق لتفعيل خدمة التحويل السريع. حيث يتم النقر على التحويل، ثم إعدادات التحويل، من ثم اختيار تغيير حد التحويل السريع. ثم تفعيل خيار حد التحويل السريع الراجحي، ثم إدخال قيمة التحويل مع العلم أن الحد الأقصى 2500 ريال سعودي. من ثم يتم تحديد المستفيد المحلي من الحوالة من خلال العودة إلى صفحة التطبيق الرئيسية على الجوال. النقر على التحويل، ثم التحويل إلى مستفيد بنك محلي، وتحديد مبلغ الحوالة. ثم إدخال اسم البنك والغرض من الحوالة وإدخال رقم الجوال. وأخيرًا الضغط على التالي، والنقر على تأكيد لإتمام عملية تحويل فلوس من تطبيق الراجحي .

شروط تحويل فلوس من تطبيق الراجحي

أقر بنك الراجحي بعض الشروط لتحويل الأموال عبر التطبيق، تتمثل في التالي:

أن يمتلك العميل حساب جاري في مصرف الراجحي.

تحميل تطبيق مباشر للأفراد.

إضافة مستقبل الحوالة كـ (مستفيد محلي أو دولي).

الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ألا يقل عمر العميل عن 18 عام.

امتلاك رقم جوال مسجل في أبشر.

رسوم التحويل عبر تطبيق الراجحي