نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب بنك ساب أفراد أون لاين .. تعرف على المزايا والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب بنك ساب للأفراد أون لاين هي خدمة يقدمها البنك لعملائه تسهيلاً عليهم، بدلاً من الذهاب إلى أي من فروع البنك لإنهاء إجراءات فتح الحساب، وفي المقال نوضح طريقة فتح الحساب أونلاين، مميزاته، شروطه، والأوراق المطلوبة.

خطوات فتح حساب بنك ساب للأفراد أون لاين

يتمكن العميل من فتح الحساب أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك ساب في المملكة العربية السعودية عبر الخطوات الآتية:

أولاً الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك ساب. ثم الضغط على خدمات إلكترونية، ومنها النقر على فتح ساب إلكتروني جديد. الضغط على الموافقة على جميع الأحكام والشروط الخاصة ببنك ساب. من ثم يقوم العميل بإدخال رقم الهوية الوطنية للسعوديين، أو رقم الإقامة للمقيمين. بعد ذلك يقوم بإعادة إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح، ثم الضغط على “التالي”. ينتقل العميل تلقائيًا إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به في أبشر. ثم يقوم بإدخال الرمز المرئي للتحقق، والنقر على أيقونة تسجيل الدخول. بعدها يقوم بإدخال رمز التفعيل المرسل على رقم الجوال المسجل مسبقًا في أبشر، والضغط على “متابعة”. ثم ينتقل العميل إلى صفحة إنشاء حساب إلكتروني بنك ساب. من ثم يقوم باختيار اللغة، والنقر على طلب جديد. بعدها يتم ملء نموذج الطلب الذي يتضمن بيانات العميل، المتمثلة في الهوية الشخصية، الجنسية، بلد الإقامة، تاريخ الميلاد ومحله. ثم إدخال بيانات الاتصال التي تشمل رقم الجوال المسجل في أبشر، ورقم الهاتف المنزلي، ثم النقر على “التالي”. ينتقل العميل إلى تبويب بيانات الحساب، والتي تشمل البريد الالكتروني، بيانات الدخل. بالإضافة إلى الغرض من فتح الحساب، الدخل السنوي، نوع الحساب شخصي، ثم النقر على متابعة. ثم يقوم العميل بإدخال بيانات النشاط والذي يشمل ملء البيانات التالية: (نشاط الإيداعات البنكية. كما يتضمن أيضًا نشاط السحب المتوقع، نشاط السحب المحلي المتوقع، نشاط السحب الدولي المتوقع، والضغط على “التالي”. بعدها يتم الانتقال تلقائيًا إلى تبويب بيانات الضرائب الخاصة بالعميل، وبعد الإجابة على الأسئلة يتم الضغط على “التالي”. وأخيرًا النقر على الموافقة على كافة الشروط والأحكام، والدخول على حساب العميل.

مزايا فتح حساب بنك ساب للأفراد أون لاين

يقدم فتح حساب أونلاين من بنك ساب عدة مزايا للعملاء، تتمثل في التالي:

يستطيع العميل تحويل واستقبال الأموال بسهولة وفي وقت قصير دون الذهاب إلى أي من فروع البنك.

إمكانية سداد قيمة الفواتير مثل المياه والكهرباء.

يستطيع العميل إتمام المعاملات البنكية بالغتين العربية والانجليزية.

يستطيع العميل تحديد أوامر مستدامة لبعض الخدمات يتم تنفيذها شهريًا بشكل تلقائي في نفس الموعد، مثل دفع الفواتير.

تقديم طلب إصدار بطاقة الصراف الآلي أون لاين، والتسجيل في ساب نت وساب موبايل.

شروط فتح الحساب

حدد بنك ساب بعض الشروط اللازم توافرها في العميل حتى يتمكن من فتح حساب أون لاين، من أبرزها التالي:

الحد الأدنى لعمر العميل 18 عام، وأن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون لديه رقم هوية وطنية فعال أو رقم إقامة ساري الصلاحية.

امتلاك العميل حساب مُفعل في منصة أبشر.

امتلاك رقم جوال مسجل في أبشر، وتم تفعيله على الشبكة الخلوية السعودية لتلقي أكواد التفعيل.

كما يجب أن يكون لدى العميل بريد الكتروني مفعل.

التسجيل في خدمة العنوان الوطني مسبقًا.

إدخال البيانات الشخصية بدقة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، وبيانات الضرائب، والدخل الشهري والسنوي.

ألا يكون شاغل لأي منصب سياسي أو عسكري.

التعهد بالمسئولية الكاملة عن إدارة الحساب وكافة الخدمات البنكية مثل الحوالات المالية.

الأوراق المطلوبة لفتح الحساب

يجب على العميل تقديم بعض الأوراق حتى يتمكن من فتح الحساب، والتي تتمثل فيما يلي:

تقديم صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية.

حساب فعال في أبشر.

تقديم بيانات العنوان الوطني.

بذلك نكون قدمنا لجميع متابعي موقع ثقفني كافة المعلومات عن فتح حساب بنك ساب للأفراد أون لاين ، من حيث الخطوات، الشروط، الأوراق المطلوبة، والمميزات التي يحصل عليها العميل.