نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطرق المختلفة للإستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة وعبر الرقم الموحد ومنصةأبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة أبشر العديد من خدماتها للمواطنين والمقيمين وتعتبر المنصة الأكثر تقديما للخدمات بالمملكة حيث تعمل على تقديم خدماتها العديدة لكافة المواطنين بالمملكة، ومن أهم ماتقدمه من خدمات للمواطنين كيفية الإستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة عن طريق شبكة الإنترنت، وتعتبر من أهم الخدمات الإلكترونية التي تتيحها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر، ضمن قسم خدمات المرور، وتبرز أهمية الاطلاع على المخالفات المرورية المسجلة على المركبات سواء للمواطنين أو المقيمين وحتى الزائرين في معرفتها من أجل سداد قيمتها، وذلك لأن بعض المعاملات الحكومية تتطلب سداد المخالفات المرورية كشرط لإنجاز تلك المعاملات، وقد لا يعلم قائد المركبة أنه تم تسجيل مخالفة مرورية عليه التي يكون نظام ساهر قد التقطها دون شعوره بذلك، حيث يقوم نظام ساهر على ضبط حركة السير في الشوارع داخل المدن من خلال الكاميرات المنتشرة على كافة خطوط السير الرئيسية في المملكة ، ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية الاستعلام عن مخالفات ساهر وكيفية سدادها وكذلك نوضح نظام ساهر الإلكتروني وآلية عمله ويوضح كذلك كيفية الاستعلام عن مخالفات ساهر بالطرق المختلفة ومنها عبر الرقم الموحد.

نظام ساهر ومزاياه وآلية عمله:

فمن الجدير بالذكر ان نظام ساهر هو نظام إلكتروني يستخدم تقنية شبكة الكاميرات الرقمية، والذي يمكنه مراقبة لوحة السيارة من خلال ما يسمى RFID، وهي شريحة صغيرة الحجم مصنوعة من السيليكون مخزّن عليها معلومات حول السيارة ومالكها، ويقوم جهاز ساهر بقراءة الشريحة والتقاط صور للوحة الأمامية للسيارة ووجه السائق من الأمام والخلف، وتتمثل آلية عمل ساهر في كشف المخالفات من عدة نواحي وهي كالتالي:

يعمل نظام ساهر على قياس السرعة من خلال نظام دقيق وتحديدها مهما كانت سرعتها.

من المعروف أن نظام ساهر يقوم بالعمل بدون توقف على مدار الساعة

وكذلك يرصد مخالفات الإشارات الضوئية من خلال حساسات خاصة.

كيفية الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة:

اتاحت وزارة الداخلية من خلال الموقع الرسمي العديد من الخدمات التي يمكن الاستفادة منها ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاطلاع على المخالفات المرورية، وتتيح هذه الخدمة للأشخاص المواطنين والمقيمين داخل المملكة، والتي تم التقاطها عبر شبكة كاميرات التصوير الضوئي التابعة لنظام ساهر وذلك برقم اللوحة إلكترونيًا عن طريق منصة أبشر دون الحاجة إلى زيارة فروع ومكاتب المرور وذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل على الرابط المباشر منصة أبشر أفراد.

ثم تقوم باختيار ايقونة خدمات المرور من من قائمة دليل الخدمات .

أن يقوم الشخص المستفيد اختيار ايقونة الاستعلامات الإلكترونية .

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات

إدخال كافة البيانات المطلوبة عند الدخول بشكل صحيح وهذه البيانات هي (رقم الهوية – رمز التحقق).

الضغط على أيقونة عرض

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية غير المدفوعة للزائرين:

حيث اتاحت وزارة الداخلية من خلال صفحتها الرسمية عبر تويتر حول إمكانية الدخول على منصة ابشر، حيث إنها تضم العديد من الخدمات التي يتم الاستفاد من خلالها، ومن ضمن خدماتها الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية غير المدفوعة للزائرين للمملكة عبر منصة أبشر برقم الحدود أو رقم الوثيقة وذلك وفق الخطوات التالية وهي كالتالي:

ادخل على رابط منصة أبشر الالكترونية.

اختيا خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، علماً بأن هذه الخدمة متاحة للأشخاص الزائرين

التأكد من إدخال البيانات المطلوبة عند التسجيل بشكل صحيح وهذه البيانات هي (نوع ورقم الوثيقة – الرمز المرئي).

الضغط على ايقونة عرض.

كيفية الاستعلام عن مخالفات ساهر برقم اللوحة عبر الرقم الموحد:

فقد اتاحت وزارة الداخلية بالمملكة مختلف الطرق المتنوعة التي تهدف إلى إمكانية الاستعلام عن مخالفات ساهر ومن اهم الطرق للاستعلام يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور عن طريق الاتصال بالرقم الموحد ( 88993) الذي يستقبل الاستفسارات عن المخالفات المرورية من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثانية والنصف مساء، والذي بدوره يرسل للمستعلم رسالة إلى هاتفه الجوال متضمنة كافة المعلومات حول استفساره.