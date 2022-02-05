قدم واحصل على قطعة أرض مجانية من الديوان الملكي1443 الشروط ورابط التقديم

يقدم الديوان الملكي الكثير من المساعدات المالية العاجلة وكما يقدم وحدات سكنية للأسر المحتاجة للسكن ويقدم كذلك بعض الاراضي الزراعية بشكل مجاني للأشخاص الراغبين فى الحصول على أرض، وتعمل الحكومة في المملكة على أطلاق العديد من المبادرات وخدمات الدعم من أجل مساعدة كل الفئات المختلفة سواء كانوا النساء أو رجال، كبار السن والشباب أي لجميع الفئات العمرية والأسر الفقيرة والأشد احتياج، وقد أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع الديوان الملكي بعض الخطوات والشروط لتوفير قطعة أرض مجانية، وسوف نوضح الشروط وكيفية الحصول على الأرض من خلال الخطوات الموضحة بالمقال، حيث يستطيع جميع الأسر والمواطنين اللذين دون مأوى أو مسكن تحسين ظروفهم المعيشية الصعبة، وذلك بالتسجيل من خلال منصة إلكترونية وضعتها الوزارة، يتم إدخال بعض البيانات المطلوبة، حتى يتمكن المتقدم بطلب الحصول على المنحة من الديوان الملكى.تعتبر المساعدة المالية المقدمة من الديوان الملكي هي واحدة من أشكال الدعم المقدم من الحكومة في المملكة العربية السعودية والتي تهدف إلى تقديم المساعدات المالية إلى المواطنين بالمملكة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي:

لكي يتمكن الفرد من الحصول على المساعدات المقدمة في حالة كونها قطعة أرض يجب توافر عدة شروط أهمها ما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من الأساس.

يجب على الشخص المتقدم أن يكون عمره يتجاوز 18 عاماً فيما أكثر.

يشترط أن يكون المتقدم بالنسبة للمرأة المطلقة أو الأرملة لحصولها على منحة الأرض يجب أن يكون سنها فوق ٢٥ عاما.

يشترط ان يكون المتقدم أن يكون مقيم إقامة تامة بالمدينة الخاصة به حتى يحصل على قطعة أرض بواسطة البطاقة الشخصية.

كيفية الحصول على قطعة أرض من الديوان الملكي:

نظراً لتساؤل العديد من المواطنين والأشخاص المستفيدين من المساعدات حول كيفية الحصول على الأرض الذي يتم منحها بشكل مجاني من خلال اتباع هذ الخطوات التي نعرضها من خلال هذا المقال، وهذه الخطوات هي:

ادخل على رابط الموقع الالكتروني لموقع وزارة الشؤون البلدية.

يقوم الشخص المستفيد باختيار أيقونة خدمات سكني.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة خدمات مستفيد وتسجيل الدخول.

الضغط على ايقونة بيانات السكن الحالي والتأكد من كتابة كافة البيانات بشكل صحيح

يقوم الشخص باختيار التقديم في الأرض المجانية.

من الضروري التأكد من رفع الأوراق والمستندات المطلوبة وتسجيل كافة البيانات بشكل صحيح.

ثم تقوم على المتقدم التأكد من صحة المعلومات التي قام بتسجيلها، ثم النقرعلى تقديم الطلب.

كيفية الاستعلام عن مساعدات الديوان الملكي برقم الهوية: