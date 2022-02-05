نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الإجتماعي المطور بالسعودية 1443 اعلان أسماء الدفعة الثانية من المستحقين ورابط وشروط التقدم للضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الإجتماعي المطور أسماء مستحقي الدفعة الثانية من الضمان 1443، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، تفعيل نظام الضمان الإجتماعي لمساعدة المواطنين من المستحقين للضمان على اختلاف ظروفهم المعيشية، إذ يجب أن تنطبق على المتقدم للحصول على معاش الضمان شروط التسجيل بنظام الضمان الإجتماعي المطور بالمملكة، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه، ويزيد البحث عن رابط التسجيل بالضمان الإجتماعي المطور للإستفادة من معاش الضمان، ونوضح شروط الضمان الإجتماعي ورابط وخطوات التقديم، وكذلك موعد صرف الدفعة الثانية من معاش الضمان المطور.

نظام الضمان الإجتماعي المطور 1443

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية نظام الضمان الإجتماعي المطور بالمملكة، من أجل تحقيق الحماية الإجتماعية وتوفير الدعم المادي للمستحقين، وذلك وفقاً للمنشور الملكي رقم 32 الصادر في 4 ربيع الثاني 1442، وذلك بديلاً عن نظام الضمان المعمول به حالياً، على أن يتم الإنتقال تدريجياً للنظام الجديد ليضم المستفيدين القدامى والجدد، ويتطلب للإستفادة من معاش الضمان الإجتماعي المطور توافر عدة شروط نوضحها كالتالي.

شروط الضمان الإجتماعي المطور 1443

الجنسية السعودية والإقامة بشكل كامل داخل المملكة، ويستثنى من شرط الجنسية كلا من (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي – الأرملة أو المطلقة الغير سعودية ولها أبناء سعوديين).

أبناء الأرملة والمطلقة من سعودي.

ذوي الإعاقة والأيتام ومن لديهم بطاقة تنقل.

أن يكون الدخل الشهري المتحصل عليه المتقدم سواء أسرة أو فرد مستقل أقل من مبلغ معاش الضمان.

انطباق معايير الثروة والتملك وفقاً للائحة.

شروط الضمان الإجتماعي المطور للمتقاعد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، الشروط الواجب توافرها في المتقاعد للحصول على معاش الضمان وهي كالتالي:-

الجنسية السعودية والتواجد بشكل دائم داخل المملكة.

أن يكون المتقاعد أكبر من 60 عام.

أن يكون غير قادر على العمل ومن الفئات ذات الدخل المحدود.

أن يكون قد سبق له تقديم طلب للحصول على المساعدة المقطوعة.

تقديم طلب الحصول على الضمان الكترونيا ًوارفاق المستدات المطلوبة.

عدم امتلاك المتقاعد لرخصة تجارية أو سجل تجاري.

شروط الضمان الإجتماعي 1443 للمتزوجات

يمكن للزوجة الحصول على معاش الضمان الإجتماعي، في حالة كنت مهجورة أو معلقة مع افتراض توافر عدد من الشروط الأخرى هي كالتالي:-

أن يكون قد مضى على هجرها أو تعليقها أكثر من ثلاث شهور.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بها الحد المسموح به.

أن تقوم بإثبات حالة الهجر أو التعليق من خلال شهادة اثنين من ذوي العصبة أو شهادة امرأتين.

إذا كان عائل المتزوجة غير مؤهل، ويتم اثبات ذلك بتقديم صك ولاية بعدم أهلية العائل وتقرير طبي يؤكد عدم الأهلية.

توافر الشروط الخاصة بالأهلية والإستحقاق.

شروط الحصول على الضمان الإجتماعي المطور للمطلقات

أن تكون السيدة المتقدمة مقيمة بالمملكة.

عدم امتلاك المطلقة لوظيفة.

أن لا يتجاوز عمر المطلقة الـ 65 عاماً ولا يقل عن 35 عام.

عدم حصولها على راتب من أي جهة أخرى.

امتلاكها لحساب بنكي ليتم تحويل المعاش عليه.

شروط الحصول على الضمان الإجتماعي للعاطلين عن العمل

التواجد بشكل دائم داخل المملكة.

تقديم كافة المستندات التي تثبت الحالة الإجتماعية للعاطلين عن العمل من أصحاب الدخل المحدود.

أن لا يقل سن المتقدم عن 35 عام.

عدم سبق التسجيل في مؤسسة تأمينية من قبل.

تقديم كافة المستندات التي تثبت عدم الحصول على اعانات مادية من مؤسسات أخرى.

تقديم التقارير الطبية التي تثبت عدم القدرة على العمل.

عدم تملك المتقدم لملكية أرض أو عقار.

موعد صرف الدفعة الثانية من الضمان الإجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية، أنه قد تم بالفعل صرف الدفعة الأولى من معاش الضمان الإجتماعي المطور، وفيما يخص موعد صرف الدفعة الثانية، فيتم حالياً العمل على فرز طلبات المتقدمين المشمولين في الدفعة الثانية من المعاش ليتم الإعلان عن موعد الصرف، وذلك بعد التأكد من كافة البيانات والمستندات المقدمة والمثبته لإستحقاق الأهلية، حيث من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من معاش الضمان وفقاً لذات الطريقة في صرف الدفعة الأولى، بإستثناء أن رسائل التحقق من الأهلية لن تكون شرطاً كافيا للقبول، بل يجب على الفرد المسجل أن يقوم بتسجيل بياناته بالضمان الإجتماعي المطور، والدخول على موقع وزارة الموارد للتأكد من استحقاقه للأهلية.

وقد أوضحت وزارة الموارد المالية، أنه فيما يخص المتقدمين في الدفعة الثانية لمعاش الضمان ولم يتم دراسة طلباتهم حتى الأن، الإنتظار لمدة 25 يوم من تاريخ تقديم الطلب للتعرف على حالة الإستحقاق من القبول أو الرفض، وذلك بسبب كثرة عدد الطلبات الواردة.

حيث تعمل الجهات الخاصة بالضمان الإجتماعي على سرعة صرف مستحقات الضمان الإجتماعي المطور والقديم، ليتم صرف الدفعات في وقت واحد، على أن يتم صرف الدفعات حالياً كما هو الحال بالنظام القديم، ويتم صرف دفعات الضمان الإجتماعي المطور للمستحقين في اليوم الـ 20 من كل شهر ميلادي بشكل مؤقت.

خطوات التسجيل بالضمان الإجتماعي المطور 1443

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

تسجيل الدخول على الموقع بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

في حالة عدم وجود حساب مسجل من قبل، يجب القيام بتسجيل مشترك جديد.

الدخول على الخدمات الإلكترونية والضغط على أيقونة التقديم الأن.

الضغط على أيقونة “الدخول للخدمة”.

ادخال المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة ثم الضغط على التالي.

التأكد من جميع ما تم ادخاله من بيانات ثم الضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

أهداف نظام الضمان الإجتماعي المطور

تم وضع نظام الضمان الإجتماعي المطور الجديد ليكون بديلاً عن النظام الحالي، وذلك لتحقيق عدة أهداف لتحسين مستوى معيشة المواطن السعودي، على أن تكون أبرز أهداف النظام المطور كالتالي:-

تقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة لمحاربة الفقر في المجتمع.

ضمان تلبية الإحتيايجات الأساسية للمستفيدين.

المساهمة في تحسين أوضاع الأسر المحتاجة والأكثر احتياجاً بالمملكة.

تأهيل وتدريب المستفيدين من معاش الضمان من أجل تحويلهم إلى أشخاص منتجين يحققون استقلالهم المادي بأنفسهم.

ضمان مساعدة المستفيدين ممن تعرضوا لكوارث أو أزمات.

طريقة احتساب معاش الضمان الإجتماعي

يمكن احتساب قيمة معاش الضمان الإجتماعي وفقاً للنظام الجديد، من خلال طرح قيمة الدخل الدخل المحتسب من قيمة الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وذلك وفقاً لعدة ضوابط هي كالتالي:-

يجب أن يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش يتساوى مع الحد الأدنى لإحتساب المعاش للفرد المستقل والتابع.

تقدر قيمة الزيادة في احتساب معاش التابع وفقاً للحد الأدنى لاحتساب المعاش.

يتم احتساب الدخل المحتسب ونسبته والحد الأدنى للمعاش وفقاً لموارد الضمان المتاحة.

يتم تقدير الحد الأدنى الأساسي المحتسب للمعاش وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

يتم صرف المعاش في الشهر التالي على صدور قرار الموافقة.

أرقام التواصل مع الضمان الإجتماعي بالسعودية

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عدة طرق وأرقام هاتفية تمكن المستفيدين من معاش الضمان من التواصل لتقديم الإستفسارات والشكاوي، والتي هي كالتالي:-