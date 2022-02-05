الحالات التي يتم إيقاف دعم الضمان الإجتماعي وأسباب رفض طلب الحصول على معاش الضمان

ينتظر الكثير من مستحقي معاش الضمان الإجتماعي موعد الإعلان عن أسماء مستحقي معاش الضمان بفارغ الصبر حيث يعينهم على متاعب ظروف الحياة المعيشية من غلاء ونفقات الأسر، ويجب على كل من تقدم للحصول على معاش الضمان ان يعلم كيف يتجنب مايرفض طلبه من اسباب سوف نكتبها بالمقال الأسباب التي تعمل على رفض طلب الحصول على المعاش والحالات التي يتم ايقاف فيها المعاش، ويهدف برنامج الضمان الاجتماعي المطور إلى توفير الدعم المالي إلى الأسر الفقيرة والأشد احتايجاً حيث يهدف نظام الضمان إلى توسيع دائرة المستفيدين من الدعم بالإضافة إلى إدخال أكبر عدد من المستفيدين في النظام المطور كما أن النظام الجديد للضمان يهدف إلى تحويل المستفيد من متلقي الدعم إلى منتج وفاعل في مجتمعه وذلك خاص بالقادرين على العمل من خلال التسجيل في منصات العمل المعتمدة وتوفير التدريب والتأهيل اللازم له حتى يستطيع الحصول على فرصة عمل مناسبة، ونوضح من خلال هذا المقال الحالات التي يتم فيها منع صرف الضمان الاجتماعي.

الأسباب التي يتم رفض طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي:

يتم رفض طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي في الحالات الاتية:

في حالة أن المتقدم لم تتوافر به كافة الشروط المطلوبة والمتفق عليها للحصول على الضمان الاجتماعي.

في حالة عدم إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة لإثبات صحة البيانات المقدمة

في حالة إدخال الراتب الشخص للشخص المتقدم غلط

في حالة إخفاء بعض المعلومات التي تتعلق بالأملاك للأسرة.

تعرف على الحالات التي يتم بها إيقاف صرف معاش الضمان بعد الاستحقاق:

بعض الحالات يتم ايقاف استحقاق وصرف معاش الضمان وهو ماسوف نتعرف على هذه الحالات كالتالي: