التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية عسكرية بصنعاء وعدة محافظات

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض فى اليمن ضمن منطقة العمليات.
كما أكد التحالف أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.
وكان التحالف قد أعلن أن "ألوية اليمن السعيد" بدأت تطهير مدينة حرض بمحافظة حجة من آلاف الألغام الحوثية، مؤكدا أن العمليات الإنسانية والمساعدات بالمناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.
وطلب من المدنيين التريث للعودة لمنازلهم بمدينة حرض حرصاً على سلامتهم.
وأفاد فى بيان الجمعة بأنه يدعم تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية.
كما أعلن التحالف تنفيذ 16 عملية استهداف ضد المليشيات الحوثية فى مأرب وحجة خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدا أن الاستهدافات دمرت 9 آليات حوثية وأسفرت عن خسائر بشرية.
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