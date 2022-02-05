موافقة أهلية الضمان sbis hrsd gov sa للمسجلين في الضمان المطور الجديد بالمرحلة الثانية والذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن فتح باب التسجيل وتحديث بيانات المستفيدين من خدمات الوزارة والرواتب والمعاشات الشهرية لها، وقد أتمت الوزارة إرسال المرحلة الأول من مستفيدي الضمان المطور وقامت بقبول تحديث البيانات للمسجلين من قبل، مع الالتزام بشروط الأهلية والاستحقاق الجديدة الخاصة بالمواطنين وأيضا الجديدة الخاصة بالعاطلين والمطلقات.

موافقة أهلية الضمان sbis hrsd gov sa الأرقام المجانية وشروط التقديم (مطلقات – عاطلين)

تسلم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور الراتب الشهري لمستحقيه في الأول من رجب 1443، حيث قامت الوزارة بمراجعة بيانات المسجلين فيها للحصول على الضمان الاجتماعي بالنظام الجديد ودعم الإيجار ودعم فاتورة الكهرباء التي تم تحديثه في شهر نوفمبر، وأعلنت تحديث بيانات المستفيدين وتغيير عدد من شروط الاستحقاق، وذلك لشمول فئة أكبر من الشعب بالراتب الجديد وكذلك تقليص صرف الرواتب لغير المستحقين ليتم إعادة توزيعها للفئات الأكثر استحقاق، وكان هنالك عدد من التغييرات في النظام المطور عن المنظومة القديمة.

تحديث بيانات الضمان والفرق في شروط الاستحقاق

بدأ تحديث بيانات مستفيدي الضمان الذين تعودوا على الصرف الشهري لهم في 25 نوفمبر 2021 وأعلنت الوزارة قبول التسجيلات الجديدة على رابط الضمان المطور الجديد sbis hrsd gov sa واتباع عدد من القواعد الجديدة في التسجيل والاستحقاق وكذلك تم تغيير عدد من القوانين القديمة التالي:

رفع الحد المانع لراتب الضمان ليكون من 1000 ريال لرب الاسرة إلى 1100 ريال ومن 500 ريال للفرد المستقل إلى 550 ريال.

تغيير موعد تسلم راتب الضمان من العاشر من الشهر الميلادي ليتم العمل بالتقويم الهجري ليكون في الأول من الشهر الهجري.

يكون تسجيل العاطلين وفق عدد من القوانين المشددة والتي يكون منها الاستقلالية في السكن واستمر البحث عن العمل وأيضا الالتحاق ببرامج الوزارة التدريبية والتأهيلية، ولا يتم تلقي الراتب إلى الابد ويتم رفعة في حالة ما إن تقاعس عن البحث عن وظيفة أو تراجع عن قبول عمل مناسب له.

يتم تضمين المطلقات والأرامل والمهجورات في الضمان الاجتماعي المطور بشروط الاستقلالية في الدخل والسكن، حيث يكون على الأم المعيلة والتي ليست تتبع رب الاسرة، الاب أو الزوج أو الأخ، أن يكون لها مسكن منفصل ليتم استحقاق راتب الضمان وحتى لا يتم احتسابها فرد من الراتب الخاص بالأسرة.

يجب الالتزام بتعليم الأبناء وإعطائهم التطعيمات والاشتراطات الصحية لهم.

كيف أحصل على راتب الضمان المطور وكيفية الاستعلام