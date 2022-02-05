(بكُنية المنزل) تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين والموظفين نفاذ موعد نزول “الدفعة 3” شروط استحقاق

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عمر شويل - جدة تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين والموظفين نفاذ وما هي كنية المنزل وشروط التقديم للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والاستعلام عن حالة الطلب للضمان، ومتى ينزل الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، وألية التقديم على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، سواء للعاطلين أو الموظفين أو المُطلقات والأرملة اللاتي تعول أيتام، وكيف تعرف أنك مقبول في الضمان الاجتماعي ومن يستحق دعم الضمان، كلها من الأسئلة التي يريد أصحابها إجابات شافيه عنها، لذلك فقد أعددنا هذا التقرير للإجابة على معظم هذه التساؤلات.

تسجيل دخول الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين والموظفين نفاذ للاستعلام عن نزول الدفعة 3

يجب أولا أن نعرف ما هو الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وما الفرق بين النظام المطور الجديد والمنظومة القديم للضمان، فالضمان الاجتماعي المطور هو نظام اجتماعي أشمل وأعم، وسيستوعب جميع الفئات الأشد حاجة وأصحاب الدخل المحدود، وهو نظام معني بالأسرة ككل كوحدة واحدة، على عكس النظام السابق الذي كان يعتمد على الفرد وحالته الاجتماعية، وتختلف شروط قبول الأهلية في النظام الجديد المطور عن نظام الضمان الاجتماعي القديم، حيث تم وضع حد مالي مانع من قبول الأهلية والاستفادة من النظام الجديد، ويعتمد هذا الحد المانع على إجمالي دخل جميع أفراد الأسرة الذين يضمهم مسكن واحد، وكذلك عدد أفراد هذه الأسرة، وتم نشر جدول بالحد المانع مع الأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة.

كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين والموظفين

كما أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور هدفه تحويل المجتمع السعودي من مجتمع الاحتياج للدعم إلى مجتمع إنتاجي، وذلك باستغلال مهارات وقدرات أفراد الأسرة وتنمية وتعزيز تلك القدرات والمهارات من خلال برامج تدريبية تقدم ما يلزم من تدريب لتأهيل أفراد الأسرة للحصول على فرص عمل تناسب مهاراتهم وقدراتهم.

“كنية المنزل” كريقة تكوين المنزل وإضافة التابعين في الضمان الاجتماعي المطور

أما عن معنى “كنية المنزل في الضمان المطور”، فالمقصود بها نوع المنزل الذي يسكنه أفراد الأسرة ، ويتم إدخال الكنية وفق التالي:

بيت مستقل

وحدة سكنية في عقار “شقه”

فيلا مستقلة بالأسرة.

ما هو الضمان الاجتماعي المطور الجديد طريقة وشروط التقديم والسجيل وقبل الأهلية

التمتع بالجنسية السعودية للاستفادة من خدمات الضمان.

الحد الأدنى للدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الإقامة بالمملكة بشكل كامل.

عدم الإقامة بدور التأهيل الحكومية أو السجون.

شرط استقلالية المسكن والدخل للمطلقات والأرامل والمهجورات من شروط استحقاق راتب الضمان.

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

غير القادرين على كسب قوتهم وليس لديهم عمل من كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

العاملين بوظائف في القطاع الحكومي ودخلهم وأسرتهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

ألية وطريقة احتساب الاستحقاق بالضمان الاجتماعي المطور وفق الحد المانع

طريقة التسجيل الصحيحة في منصة الضمان الاجتماعي المطور

يجب أن يتم استكمال جميع البيانات بطريقة صحيحة في صفحة تسجيل البيانات بعد تسجيل البيانات تضغط على أيقونة حفظ. ثم الضغط على أيقونة (التالي). عند إضافة تابع يبلغ من العمر 18 عام أو أكبر، فلابد من الدخول لمنصة الضمان، وأن يوافق على الانضمام لك كتابع، وسوف يطل مكتوب تحت اسمه (جاري التحقق) باللون البرتقالي حتى يدخل هو بنفسه ويوافق على الإضافة كتابع. بعد موافقته كتابع يتغير من جاري التحقق إلى (تم التأكيد) تكون مكتوبه باللون الأخضر . في حال كان عمر التابعين اقل من 18 عام يتم التأكيد تلقائي لهم، ويكتب تحت أسمائهم (تم التأكيد) باللون الأخضر . أما بخصوص تكوين المنزل فلابد من سحب جميع التابعين للمنزل المكون، وبذلك يتم إضافتهم لك تابعين وتنزل الأهلية لهم كتابعين. أما عن كنية المنزل عند التكوين، فهو إما بيت مستقل، أو شقة سكنية، أو فيلا مستقلة. بعد الانتهاء مما سبق يجب ارفع الطلب حتى يتم التسجيل بالطريقة الصحيحة.

ما أسباب رفض قبول الأهلية في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

رفض الأهلية لمن يزيد دخل أسرته عن الحد المانع.

تسجيل بيانات غير صحيحة وغير مطابقة للبيانات المُسجلة على قاعدة البيانات الحكومية.

عدم تحري الدقة في المعلومات عند التسجيل

تسجيل رقم الهاتف يشكل خاطئ مما يجعل التواصل بالرسائل النصية منعدم.

التسجيل على رابط التسجيل القديم، فيجب التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديد.

الاستعلام عن قبول الأهلية بالضمان المطور – المنصة الوطنية الموحدة نفاذ)

عمل حساب جديد للمستخدم عبر “بوابة النفاذ الوطني الموحدة“. يحصل المستخدم على رقم سري بعد إدخال رقم الهوية الوطنية. الدخول على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. تباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119

ماهو الحد المانع في الضمان الاجتماعي المطور

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال وتجدر الإشارة إلى أن شرط قبول أهلية المرأة المُطلقة قد اختلفت عما كان مُتبع في نظام الضمان القديم، وذلك بعد اعتبار مكان السكن هو معيار الاستحقاق، فإذا كانت المُطلقة تُقيم مع أسرتها، فيتم اعتبارها من التابعين لرب الأسرة، أما لقبول أهليتها فيجب أن تقيم في مسكن مُستقل.

موعد نزول الدفعة الثالثة للضمان الاجتماعي المطور الجديد

بعد نزول وإيداع الدفعتين الأولى والثانية، وذلك لما يقرب من 150 ألف أسرة وفرد مستقل، من المتوقع حسب مصدر مسؤول أن يتم الانتهاء من دراسة طلبات الدفعة الثالثة في منتصف شهر فبراير الحالي 2022، وبنفس الألية سيتم إرسال رسائل نصية على هواتف مقدمي طلبات الاستحقاق، أما في حال رفض قبول الأهلية، فيمكن تقديم طلب اعتراض على نتيجة الأهلية خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الأهلية.

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدعم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي:

المساعدة المالية والعينية التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عبر (البريد إلكتروني – واتساب – هاتف) .

مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي ومنح أراضي مجانية .

إعانات وحدات سكنية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية “مساعدات إنسانية” الإسكان والسيارات.

كيفية التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd gov sa

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية “رقم السجل المدني” في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

تسجيل رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيصلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

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