إجراءات تجديد رخصة القيادة بالسلطنة عمان

يبحث العديد من الأشخاص داخل سلطنة عمان والذين يملكون مركبات عن كيفية تجديد رخصة القيادة بطريقة إلكترونية, ولكي تتم عملية تجديد رخصة القيادة فلابد أن يقوم صاحب المركبة بمعرفة ما هي الشروط والتي قامت إدارة المرور العمانية بوضعها لتجديد رخصة القيادة.

شروط تجديد رخصة القيادة بسلطنة عمان

إذا شارفت رخصة القيادة التي تملكها علي الانتهاء وترغب في معرفة كيفية تجديد رخصة القيادة, ومعرفة أيضاً الشروط الموضوعة لكي تتمكن من تجديدها بنجاح, وذلك حتي لا يتم فرض غرامات تأخير تجديد رخصة القيادة عليك.

العمر الأقل لاستخراج رخصة القيادة لأول مره هو ثمانية عشر عاماً.

عند التقدم لأول مره لابد أن تقوم باجتياز جميع الاختبارات التي سوف تمر بها من حيث الاختبارات الطبية والاختبارات العملية علي القيادة, واختبارات الإشارات.

يجب أن تقوم بتشغيل التصديق الإلكتروني, حتي تتمكن من الحصول علي هذه الخدمة الإلكترونية.

عند التقدم للتجديد لابد أن تكون رخصة القيادة السابقة تم إصدارها من شرطة سلطنة عمان.

عند التجديد لابد أن تكون رخصة القيادة منهجية الصلاحية, أو اقتربت علي الانتهاء بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوم.

إذا كان الذي يقوم بتجديد رخصة القيادة اجنبي مقيم, فلابد أن يكون مقيم بشكل كبير داخل سلطنة عمان.

أن تكون رخصة القيادة وصاحب رخصة القيادة ليس عليهم أي مخالفات أو عقوبات علي السواقة.

لا يحب أن تكون رخصة القيادة منتهية منذ أكثر من سنة, أو لا تتعدي السنة بمعني أدق.

إرسال نتائج الفحص الذي قمت بها في أحد مراكز شرطة عمان, ويتم إرسال نتائج الفحص بطريقة إلكترونية.

رسوم تجديد رخصة القيادة في سلطنة عمان