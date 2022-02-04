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عمر شويل - جدة يود الكثير من الأشخاص أن يقوموا بفتح مشاريع تجارية داخل سلطنة عمان, ويبحثون بسبب ذلك عن كيفية فتح سجل تجاري بسلطنة عمان, ويتميز الاستثمار في سلطنة عمان بأن المشاريع التجارية تنجح بنسبة كبيرة وذلك بسبب الأرض الخصبة للاستثمار التي توفرها الحكومة بسلطنة عمان لكل المستثمرين الأجانب والعمانيين, ويتميز الاقتصاد العماني بأنه اقتصاد مستقر يجذب إليه المستثمرين ليقوموا بفتح مشاريع تجارية لهم, وتقوم الحكومة العمانية بتشجيع الاستثمار داخل السلطنة بتسهيل جميع الإجراءات القانونية والغير قانونية لفتح جميع المشاريع التجارية داخل السلطنة.

كيفية فتح سجل تجاري بسلطنة عمان

يمكنك القيام بفتح سجل تجاري بسلطنة عمان بطريقة سهله وبسيطة وهي.

يتم اختيار الاسم التجاري للنشاط التجاري, ثم يتم عرضه بعد ذلك علي مكتب الخدمة لأخذ الموافقة علي هذا الاسم.

إحضار صورة من الهوية الوطنية, بجانب نموذج التوقيع مع الاستمارة التي تقوم بتقديمها إلي مكتب الخدمة.

يجب أن تقوم باختيار الأنشطة التجارية التي تريد إضافتها إلي مشروعك, مع العلم أنه يوجد اكثر من مائتين نشاط تجاري لا يستلزم لها فتح سجل تجاري.

ليتم تحديد درجة السجل التجاري, يجب القيام بتحديد حجم أو مبلغ راس المال الذي سوف تقوم بفتح به مشروعك.

قم بدفع رسوم فتح المشروع, والتي يتم تحديدها أيضاً من خلال حجم رأس المال.

من هم الذين يستطيعون استخراج سجل تجاري إلكتروني بسلطنة عمان

تم تحديد عدد من الأشخاص المحددين الذين يمكنهم القيام بفتح سجل تجاري داخل سلطنة عمان بشكل إلكتروني, ولا يضطرون إلي الذهاب إلي مكتب الخدمة لاستخراج السجل التجاري, والأشخاص هم.