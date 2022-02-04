نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة سجل للتوظيف sajjil.gov.jo وخطوات التسجيل في منصة سجل للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة سجل للتوظيف الأردنية، نشرت وزارة العمل في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس، رابط منصة سجل للتوظيف، فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات الفنية والمهنية على مستوى محافظات المملكة وخارج المملكة أيضآ. وفقا لبيان صحفي.

أفادت وزارة العمل بحسب التلفزيون الأردني ووكالة سوا الإخبارية ، بوجود العديد من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص ومنصة قطر للتوظيف للأردنيين على وجه الخصوص.

وفقًا لوزارة العمل ، توفر منصة sajjil حاليًا فرص عمل في مجالات التعليم والاتصال والتموين ومراكز التسوق والقطاعات المهنية والمالية والإدارية وحث الباحثين عن عمل مستوفين للشروط المطلوبة للتسجيل في موقع الوزارة عبر منصة سجل للتوظيف أو التوجه إلى مديريات وخدمات التوظيف.

خطوات التسجيل في منصة سجل التوظيف الأردني 2022

تعلن منصة سجل للتوظيف عن أحدث فرص العمل المتاحة لها عبر الرابط أدناه ، والتي تقدم نموذجًا مخصصًا ومنظمًا يبسط عملية البحث عن وظيفة دون المتاعب المرتبطة بالمواقع الأخرى.

تابع خطوات انشاء حساب في منصة سجل للتوظيف من خلال التالي :

قم بالدخول علي رابط منصة سجل للتوظيف.

أدخل الرقم الوطني.

قم بأدخال رقم الهوية.

أكتب البريد الألكتروني الخاص بك.

أنشأ كلمة مرور خاصة بك.

أكد كلمة المرور.

أضغط على زر سجل.

رابط منصة سجل للتوظيف

يوفر موقع Sajjil على أدوات تصنيف الوظائف ، مثل (الدولة ، موقع الوظيفة ، البحث حسب المسمى الوظيفي ، وكذلك تخصيص البحث بناءً على مستوى الخبرة ونوع الفرصة وطبيعة العمل).

واليكم الرابط من هنا >–> منصة سجل.

رابط وزارة العمل الأردنية

يبحث الكثير عن وظائف للعمل داخل وخارج البلاد وبعد أن تم الاعلان عن تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة الاردنية الهاشمية وتوفر العديد من فرص العمل بدولة قطر يرغب الكثير عن التقديم في منصة سجل للتوظيف، واليكم رابط وزارة العمل الاردنية.

طرق التواصل مع وزارة العمل الاردنية

عنوان وزارة العمل الاردنية شارع عيسى الناعوري 11، عمان ص.ب. 8160 عمان 11121 الأردن.

يمكنكم التواصل مع وزارة العمل الاردنية عن طريق أحدي الطرق التالية: