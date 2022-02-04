الاتحاد الأفريقي قد قام بالإعلان بالأيام الماضية عن الميعاد الخاص بانطلاق مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي من المفترض أن تبدأ 9 يناير إلى أن تنتهي 6 فبراير في الكاميرون، وهناك الكثير من القنوات المفتوحة التي ستقوم بإعلان وإذاعة المباريات وفقاً للجدول الزمني، كما أن قناة بي إن سبورت قد حصلت على الحقوق الكاملة لبث مباريات أفريقيا بالكاميرون داخل منطقة الشرق وشمال أفريقيا، وتم تقسيم المباريات على مجموعات وكل مجموعة بها أربع فرق، وسنقدم لكم بالتفصيل القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢.

القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢

هناك قناة تسمى بي إن سبورت لها الحق في بث جميع المباريات التي تخص كأس الأمم الأفريقية، وإليكم ترددات القناة على نايل سات، وسهيل سات وهي كالآتي:

بي إن سبورت على نايل سات

تردد القناة: 12604.

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معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد بي إن سبورت 1

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

بي إن سبورت على سهيل سات

مواعيد الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد القناة: 11013.

معدل الترميز: 27500.

القنوات المفتوحة التي تنقل البطولة الأفريقية

توجد العديد من القنوات التي قامت بالإعلان بأنها ستنقل مباريات البطولة الأفريقية بالكاميرون، وكانت هذه القنوات هي أرينا سبورت النبأ الليبية يوروسبورت، فوكس سبورت، تيلي تشاد، وإليكم ترددات هذه القنوات وهي كالآتي:

تردد فوكس سبورت

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12284.

تصحيح الخطأ 4/3.

الاستقطاب أفقي.

تردد أرينا سبورت

التردد : 11595.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناه يوروسبورت

التردد 11090.

تصحيح الخطأ :¾.

الترميز :27500.

النبأ الليبية

التردد: 11096.

الاستقطاب :أفقي.

معدل الترميز :27500.

تردد تيلي تشاد

التردد: 12015.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

المواعيد الخاصة بمباريات مصر في البطولة الأفريقية

إن الاتحاد الأفريقي قد قام بالإعلان عن الجدول الذي يخص مباريات بطولة الأمم الأفريقية، والتي من المفترض أن تعاقد ما بين 9 يناير وحتى 6 فبراير، وأما عن مباريات مصر فجاءت بالجدول كالآتي: