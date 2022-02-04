لقد شغل بال الكثيرين السؤال عن الشروط اللازمة داخل المملكة للأشخاص المقيمين، حيث أن المملكة قد اهتمت كثيراً بالنظام الاقتصادي والحرص على الواجهة الاستثمارية المحفزة والمنظمة للاستمرار وتحقق الرقي أيضاً للبلاد، ولذا فإنها قامت بالسماح بالاستثمار للأجانب والمواطنين وخصصت لهم وزارة تهتم بشؤونهم وتتولى مهام التمكين للمستثمرين تسهل عليهم كل شيء، وعبر مقالنا هذا سنقدم لكم شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين وجميع المعلومات اللازمة حول هذا الأمر.

شروط الاستثمار في السعودية للمقيمين

إن الاستثمار بالمملكة السعودية يتطلب بعض الشروط اللازمة لذلك، حيث أنه يكون تحت إشراف القانون وبنظام، ولذا فإننا سنقدم لكم الآن شروط الاستثمار بالمملكة للأشخاص المقيمين وهي كالآتي :

ضرورة كون المستثمر مؤهلين للاستثمار الأجنبي داخل السعودية.

أن يكون الشخص المستثمر المقيم بالسعودية طبيعي وعاقل لديه الخبرة والمهارة والكفاءة بالمجال الذي يريد أن يستثمر به.

الاستثمار الذي يريده لابد من كونه ضمن جميع الأنشطة المقررة بالحكومة التابعة للمملكة، والتي يتم السماح بها للشخص المقيم.

توافق المواصفات الخاصة بالمنتج والمادة الخام بأي الأنظمة السعودية

أن يكون المجال الذي سيقوم بالاستثمار به متوافق تماماً مع الاتفاقيات الإقليمية وكذلك الدولية الموقعة مع الدول.

يلتزم المستثمرين بجميع اللوائح والأنظمة، وكذلك لابد من الالتزام بالاتفاقيات الدولية والتعليمات بشكل كامل.

لا يقبل الشخص الذي لديه أي صحيفة جنائية من بلده أو حتى صدر في حقه أحكام تتعلق بمخالفة النظام.

عدم وجود حكم قضائي للمستثمر أو مخالفات مالية سواء في بلده أو حتى خارجها.

للمستثمر الحق في الحصول على تراخيص متعددة يزاول بها نفس النشاط أو حتى أكثر من ذلك بشرط أن تكون هذه الأنشطة تتماشى مع الشروط والمعايير المعتمدة داخل المملكة السعودية.

الاستثمار بالمملكة السعودية

الاستثمار الأجنبي للأشخاص المقيمين داخل المملكة السعودية يعرف بالقيام بتوظيف رأس المال داخل الأنشطة بالمملكة المرخصة، قامت الحكومة بنتهاج الخطوات الخاصة بتسهيل الاستثمار بالسوق السعودي، وهذا لحرصها على أن ترفع من اقتصاد البلاد طبقاً لرؤية المملكة، فهي تعزز من اقتصادها وفقا لرؤيتها لعام 2030، وأطلقت المملكة إصلاحات اقتصادية لجعل الفرص الاستثمارية أكثر والقيم التي تؤدي لتطورها.

كما أن الدولة حفزت الاستثمار الداخلي عبر جذب الأشخاص المقيمين لتقديم البرامج المحفزة للمستثمرين، وحدد لهم قطاعات يسمح لهم بها بالاستثمار بداخلها، والاستثمارات الأجنبية داخل المملكة تكون بشكل منشآت مملوكة لشخص مستثمر سعودي وآخر أجنبى، وكما ذكرنا لكم بأن الاستثمار بالمملكة له مزايا متعددة من الوصول لأعلى نسب للربح بالاقتصاد السعودي.