الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني 1443 إلكترونيًا

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني 1443 من المواضيع التي تتصدر محركات البحث بالمملكة العربية السعودية منذ أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير دعم المساعدة المقطوعة للمواطنين الأشد حاجة للدعم من محدودي الدخل والأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمتقاعدين ليتمكنوا من تحقيق الاستقرار المادي والحصول على مستوى معيشة مقبول وليتمكن المواطنين من التسجيل للحصول على دعم المقطوعة فلابد من توافر بع الشروط الهامة التي سنتعرف عليها فيما يلي، كما سنتعرف على طريقة الاستعلام عن المقطوعة بالسجل المدني 1443.

الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني 1443

كثيراً ما يرغب الالاف من الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل الذين قاموا بتقديم طلب الحصول على مقطوعة الضمان في الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني ليتمكنوا من الاطلاع على حالة الطلب، فما عليهم سوى اتباع الخطوات الآتية:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك باختيار أيقونة “ الخدمات الإلكترونية ” من الصفحة الرئيسية.

” من الصفحة الرئيسية. ثم قم بالضغط على أيقونة “ خدمات وكالة الضمان “، ومنها قم باختيار خدمة “ الاستعلام عن المساعدة المقطوعة “.

“، ومنها قم باختيار خدمة “ “. سيتم فتح تبويب إدخال معلومات الطلب قم بتعبئتها وهي:(رقم السجل لمدني – رقم التحقق المرئي).

وأخيراً قم بالضغط على زر “عرض“.

شروط التقديم على المساعدة المقطوعة

تتمثل شروط التقديم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على مقطوعة الضمان في النقاط التالية:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.

كما يجب أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

يجب ألا يتجاوز راتب المتقدم عن 3الاف ريال سعودي شهرياً.

يشترط عدم امتلاك المتقدم لسجل تجاري مسجل باسمه.

عدم استفادة المتقدم من أي دعم آخر تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة 1443

بعد الانتهاء من الاطلاع على الشروط اللازم توافرها للتسجيل في مساعدة الضمان المقطوعة فقد حان الوقت للتعرف على طريقة التسجيل، وتتمثل في الآتي:

في البداية قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ مستخدم جديد “.

“. ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة للتسجيل وهي: (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – تاريخ الميلاد – رقم سري – رقم التحقق المرئي).

بعد ذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

ثم قم باختيار المساعدة المقطوعة ومن ثم قم بالضغط على “ تقديم الطلب “.

“. بعد ذلك قم بتعبئة البيانات الشخصية التي تطلبها المساعدة، ومن ثم قم برفع الأوراق المطلوبة.

وأخيراً قم بالنقر على زر “تسجيل“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات حول كيفية الاستعلام عن المقطوعة برقم السجل المدني 1443، كما تعرفنا على شروط الحصول على المقطوعة وكذلك طريقة تقديم الطلب للحصول عليها.