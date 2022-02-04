سجل الأسرة الرقمي خدمة جديدة من الأحوال المدنية من تطبيق توكلنا

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عمر شويل - جدة سجل الأسرة الرقمي من توكلنا، تطبيق توكلنا أحد أشهر الأنظمة في السعودية بالفترة الحالية حيث كان الهدف منه هو متابعة الأحوال الصحية للمصابين والتعرف على مستجدات فيروس كورونا، ولكن أصبح الآن التطبيق الرسمي في السعودية ولا يسمح بالدخول إلى السعودية أو إلى المؤسسات الداخلية بها سوى بالتسجيل في تطبيق توكلنا، ونظرًا لأن هناك العديد من المواطنين الذين يتساءلون عن كيفية الحصول على سجل الأسرة الرقمي فقد أوضح تطبيق توكلنا أنه يمكن للمواطنين الحصول على السجل من خلاله.

خدمة سجل الأسرة الرقمي من الأحوال المدنية

خدمة سجل الأسرة هي إحدى الخدمات التي يوفرها القطاع المدني في السعودية لكافة المواطنين السعوديين وهي خدمة هامة تستخدم في عدة نواحي بالسعودية لهذا من الضروري أن يمتلك الفرد لسجل الأسرة الرقمي، وذكر تطبيق توكلنا أنه يمكن لمن يرغب في الحصول على سجل الأسرة الرقمي من خلال الأحوال المدنية الوصول إليه من محفظة تطبيق توكلنا الرقمية، حيث تم العمل بهذا القرار بعد التحديث الأخير للتطبيق.

كيفية استعراض سجل الأسرة الرقمي من توكلنا

مؤخرًا تم السماح لتطبيق توكلنا بالوصول إلى سجلات الأسرة الرقمية للتسهيل على المواطنين الراغبين في ذلك، حيث أنه تم إضافة جزء كبير من المعلومات الخاصة بقطاع الأحوال المدنية بالسعودية ومشاركتها مع تطبيق توكلنا، لهذا وبسهولة من خلال المحفظة الرقمية في توكلنا يمكن الوصول للنسخة الرقمية من سجل الأسرة كالآتي:

يتم تحميل تطبيق توكلنا على الجوال وفتح التطبيق بالحساب الشخصي المسجل في توكلنا. بعد تسجيل بيانات الدخول والولوج للصفحة الرئيسية يتم فتح المحفظة الرقمية في التطبيق. تظهر قائمة بها عدة خدمات من المحفظة يتم اختيار خدمة سجل الأسرة الرقمي منها. ومن ثم يتم عرض جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

تطبيق توكلنا الجديد في السعودية

من التطبيقات التي تم توفيرها من خلال هيئة ساديا في السعودية مع بداية وباء كورونا في السعودية كان الهدف منه بسيط إلى أن وصل إلى تلك المكانة الكبيرة في السعودية فلا يسمح بالتحرك بدون التسجيل به وتسجيل حالة الشخص سواء مقيم أو مواطن بها على أن تكون محصن أي أنه خالي من الفيروس، كما أنه امتد لكي يستخدم في تسهيل جزء كبير من الخدمات الحكومية بالسعودية.